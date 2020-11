Estados Unidos, en busca de tiempo perdido

Por: Horacio Saavedra, Asociado COMEXI

Una vez que se resuelva la elección presidencial de 2020, Estados Unidos espera superar la pandemia del Covid-19, sus afectaciones y recuperar el tiempo perdido. Parecen no ser los únicos. El mundo entero quiere darle la vuelta a un ambiente plagado de enfermedades, quejas, reclamos y pasar al siguiente capítulo.

La espera no ha sido sencilla. Alrededor de 230 mil personas han fallecido por el coronavirus y este ha infectado a cerca de 9 millones en EU. La economía ha estado en recesión técnica desde febrero y la reactivación no ha sido sencilla. ¿Son ellos los únicos en sufrir de este modo? No.

El virus ha afectado a asiáticos y latinoamericanos. África y Australia no han sido continentes aislados. Los contagios han cruzado por igual ciudades prósperas que pueblos humildes, comunidades de empresarios y centros productivos, aeropuertos modernos y caminos rurales. Los muros fronterizos han sido insignificantes.

Mucho se ha dicho de que esta elección presidencial de EU iba a centrarse en temas locales. Mas las temáticas que se están discutiendo son internacionales. Hay urgencias como la seguridad y la pobreza, pero también necesidades de largo plazo como mejorar la calidad de la educación y la productividad.

El terrorismo es una preocupación de los estadounidenses, según estudios del Centro de Investigaciones Pew, pero también lo es tener mejores servicios de salud y reducir la pobreza que crece en la Unión Americana. Esto no es diferente a lo que aparece hoy en diarios de Francia y Austria. Ataques terroristas ocupan a sus líderes. Franceses y austriacos están cansados del encierro obligado por la pandemia y ven como sus negocios siguen afectándose, mientras la pobreza aumenta en las calles. Algo también sorpresivo para Europa occidental.

Los pobres de América Latina han sido los más afectados por el Covid-19 y esto puede tener repercusiones directas en EU. Ya se notan las movilizaciones de los migrantes centroamericanos y de refugiados venezolanos que vuelven de países vecinos como Colombia, Perú y Brasil.

Un asunto que recuperará importancia en EU después de las elecciones y el Covid-19 será la calidad de la educación y la investigación. La OECD ha mostrado con la prueba PISA que la educación secundaria en China se ha elevado en relación a EU y Europa. De acuerdo con la Fundación Nacional para la Ciencia de EU (NSF), las universidades chinas producen el doble de ingenieros que las estadounidenses, más publicaciones en ingeniería y proyectos científicos. Este reto no sólo es de EU ya que el presupuesto de investigación de China ha superado también al de la Unión Europea.

Estas elecciones presidenciales dan anuncios positivos. La buena noticia para Estados Unidos en 2020 es que la mayoría de su población quiere avanzar y tomar decisiones. Más de la mitad de los adultos asegura que “los americanos siempre pueden encontrar maneras de resolver sus problemas”, de acuerdo con Pew. Hay optimismo y es muy buena señal para el futuro.

La sociedad estadounidense no vive aislada del mundo, pese al coronavirus y el espíritu anti-globalización que se respira en el aire. Al igual que el resto del planeta, espera superar la crisis sanitaria y volver a pensar en el mañana, con temas como educación, tolerancia y el bienestar de las próximas generaciones.