Las mujeres son la fuerza de México. Sin embargo, y en pleno siglo XXI, siguen ganando menos que los hombres, por un trabajo igual o más pesado. Cuando, además, millones de ellas llevan la responsabilidad unilateral de sus familias y la carga completa de la casa. Hoy, con la llegada de la pandemia por el Covid19, las desigualdades de género en el trabajo y en los hogares, han sido más evidentes.





La crisis ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, quienes están perdiendo sus empleos a un ritmo mucho mayor que los hombres. Antes ganaban menos que nosotros, por un trabajo de igual valor, y ahora son las más golpeadas por el desempleo. Según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial, ellas ganan alrededor de 20% menos que los hombres por hora trabajada. ¡Y México no es la excepción!





La igualdad salarial es una preocupación que se ha traducido en la ratificación por parte de 173 países de todo el mundo del Convenio 100 de la OIT, sobre la igualdad de remuneración. Sin embargo, y pese a este consenso global, la normativa no se ha traducido en políticas y programas que permitan avanzar de manera efectiva en la reducción de estabrecha.





Pero no es tiempo de quejas: es momento de acción y propuestas. Por ello, hace unos días presenté en el Senado una iniciativa de Ley, que tiene por objetivo equilibrar las remuneraciones entre hombres y mujeres. Ésta es una deuda histórica que en Acción Nacional estamos determinados a saldar. Porque no es plausible que México tenga la brecha salarial más amplia de América Latina. Y no es posible que el gobierno Federal desproteja a las mujeres como lo está haciendo.





Hoy es el tiempo de ellas. La remuneración igualitaria debe ser un objetivo de los esfuerzos de recuperación tras elCovid19. Porque si queremos un país más justo, e ir cerrando brechas, el primer paso será la equidad salarial.

*Coordinador del PAN en el Senado