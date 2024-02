“INBAL: 90 años de trabajar con amor, talento, disciplina e imparable entrega”: aficionados

Aceptémoslo. Y sobre todo, festejémoslo. Porque el INBAL, en sus 90 años de admirable, prodigiosa e imparable entrega, con el propósito de reunir, definir, organizar, y mostrar todos los matices liberados a raíz de nuestra sorprendente diversidad sociológica, humanística, creativa, artística, filosófica y mucho más que todo eso, ha logrado, que toda la importante fuerza histórica y cultural que nos acompaña, a manera de luminoso estallido presencial tanto del presente como del futuro, continúe acompañando nuestro crecimiento, abordando sin temores, al Tercer Milenio de nuestra era… ubicándonos, sin lugar a dudas, a todos los mexicanos, dentro de la gozosa y auténtica realidad física, intelectual y definitivamente internacional y holística en la cual nos movemos y disfrutamos.

Todo esto aun cuando lo perfecto no exista, sin descontar, además, que todo aquello que es sensible a ser perfeccionado o mejorado, siempre se presentará ante nuestros ojos, a manera de oferta. Luego entonces, y con todo lo anterior tomado en cuenta, aceptémoslo, y amémoslo. Porque nuestro INBAL, ha trabajado estupendamente y como aseguran sus admiradores: “fuerte, incansable y disciplinadamente, en todos los segundos, minutos, horas, semanas, meses y años de aplaudible existencia. Pero también, para lograr, al mismo tiempo, entregarnos, las programaciones magistrales que todos, sin distinción de géneros y edades, hemos disfrutado con orgullo, y muchísima satisfacción, pero, sobre todo, con amor”.

¡Vaya¡ … ¿Y quién asegura todo esto?... Pues en primeros lugares los artistas y padres de familia, aunque, afortunadamente y con mucho entusiasmo y fortuna, también nuestros jóvenes. Mismos que no paran ni fallan, de desfilar puntualmente por las escalinatas de mármol de nuestro Palacio de Bellas Artes, y respondiéndonos a la vez, las preguntas lanzadas, por esta servidora…

Así, empecemos por poner como ejemplo, el apoyo que a cada momento realiza el INBAL, al proyecto operístico en México. Y con ello se visualizan las diferentes expresiones artísticas para conmemorar su 90 aniversario. Así, el Estudio de Ópera de Bellas Artes celebrará su décimo aniversario con Gala con el tenor Ramón Vargas- Ópera, música, danza, teatro, danza folclórica, literatura y otras expresiones, a cargo de las coordinaciones y grupos artísticas del INBAL, donde confluirán en 2024 para celebrar el 90 Aniversario del Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto de la cultura en México.

Organizadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), esta serie de presentaciones incluirá, además, a partir del mes de febrero, la celebración de diversos acontecimientos, con la participación, también, de artistas de primer nivel y de trayectoria internacional.

En conferencia de prensa, la directora general del INBAL, Lucina Jiménez López, dio a conocer la amplia y diversificada programación de artes escénicas que se llevará a cabo de febrero a diciembre en dicho recinto y que comenzará con la celebración del 10 aniversario del Estudio de la Opera de Bellas Artes (EOBA) con una Gala con el tenor Ramón Vargas, en la cual la Compañía Nacional de Ópera (CNO) presentará a la nueva generación y a ex integrantes del EOBA, bajo la dirección de Iván López Reynoso (orquesta) y Rodrigo Cadet (coro), el próximo 18 de febrero.

En la conferencia de prensa estuvieron además las y los coordinadores nacionales, así como directivos de las diferentes agrupaciones artísticas del INBAL, reunidos en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Por lo que Lucina Jiménez López informó que los grupos artísticos del Instituto serán los protagonistas de las celebraciones por el 90 Aniversario del Palacio de mármol.

“Este año regresará el teatro clásico al Palacio con la obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, y la Compañía Nacional de Teatro (CNT) de México presentará Los empeños de una casa, de Sor Juana, un montaje que sorprender al público”, dijo.

En música –destacó la directora general del Inbal— se incluirá al coro de Los Niños Cantores de Morelia --que festejarán así su 75 aniversario--, mientras que el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes presentará la Misa mexicana, de Jesús Echeverría, un aporte a la visibilidad del extenso catálogo de este compositor.

Mientras tanto, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) hará un concierto conmemorativo dirigido por su titular Ludwig Carrasco, que incluirá una Obertura festiva, de Vidaurri, y La vida de héroe Op. 40, de Strauss.

La directora general del INBAL, subrayó que una cuestión importante en estas celebraciones será el reconocimiento a la cultura afro-descendiente con motivo del cierre del decenio que planteó la Organización de Naciones Unidas (ONU) para dar relevancia a la contribución de las culturas africanas en el mundo.

Asimismo, informó, que este recinto será testigo del diálogo artístico que entablarán el grupo Mono Blanco de Veracruz y el grupo Leombri, de Túnez, África, que viene a trabajar con ellos para compartir y fusionar la música tradicional de sus países.

Por otro lado, adelantó, que el Museo Nacional de Arquitectura presentará una exposición sobre la trayectoria arquitectónica y momentos importantes del recinto: Palacio de Bellas Artes. 90 años de arquitectura y esplendo, y el Museo del Palacio de Bellas Artes hará tres exposiciones: Flor Garduño, senderos de vida; Pico y elote, de Damián Ortega; y una Retrospectiva de Ángela Gurría.

Además, la titular del INBAL, comentó que se harán diversas ediciones conmemorativas, una de ellas acerca de la ópera en el PBA, de 2004 al 2024, de José Octavio Sosa, una actualización a sus aportaciones constantes al PBA, y además, se editarán los frutos de un coloquio que se hizo con El Colegio Nacional y la Universidad Iberoamericana sobre el racismo en el arte y la cultura, “una conversación urgente, pues nos parece necesario que exista como documento específico”.

Finalmente, destacó, que se hará la edición facsimilar de algunas publicaciones que elaboró el propio Adamo Boari, cuando hizo entrega del PBA, y “una carpeta de fotografías de aquellos elementos que integran la identidad del Palacio y que a veces no alcanzamos a ver porque se encuentran en lo alto y en sus diferentes rincones”.

Y cuando se analiza, el apoyo al proyecto operístico en México y emocionado de volver al Palacio de Bellas Artes, el tenor Ramón Vargas agradeció a Lucina Jiménez López, así como a la María Katzarava, y a Gabriela Flores, “el apoyo de forma activa, con mucho cariño y amor, por este proyecto operístico que es el EOBA”.

Al hablar de las celebraciones del EOBA en su décimo aniversario, el tenor mexicano señaló que, “se están reflejando muchas personas que están formando ya parte activa de la vida operística de este país y muchos de ellos han tenido una parte de su formación en el estudio y eso es significativo y me alegra que así sea”.

Al invitar al público a presenciar Giovanna d’Arco, en la que el tenor tomará parte, señaló que, “nos encontramos con un personaje histórico muy controversial; no había pensado tanto en la figura de Juana de Arco; he viajado a Francia y me había encontrado la figura en lugares, plazas, fuentes, estatuas de Giovanna de Arco, la liberadora de Francia. Este personaje llevado a través de la música de Verdi lleva un matiz muy especial. Karen Gardezabal lo hace de una manera extraordinaria; Giovanna es una mujer muy fuerte y a la vez muy frágil, a través de sus principios que la llevan a tomar ciertas decisiones.

“Yo invito a todos a ver esta ópera que nos enseña qué hicimos mal y también a cambiar”.

En tanto que en cuanto a los llamados Cinco ejes de la Compañía Nacional de Ópera… la soprano María Katzarava compartió que la nueva administración de la Ópera de Bellas Artes trabajará en cinco de estos. El primero es “Integración”, en el que se harán audiciones a nivel nacional visitando los estados para poder dar acceso a quienes no pueden llegar a la Ciudad de México e integrar un directorio de cantantes, compositores y creadores escénicos con el fin de impulsar este talento, mediante un espacio destinado al reconocimiento de los grandes compositores a nivel mundial, donde se harán galas, conciertos, representaciones y charlas en torno a la figura a la que se rinde homenaje. El tercero es “El ombligo de la Luna”, eje medular que busca reconocer el talento nacional y generar un rescate real de lo que es la ´Ópera ´Mexicana.

El cuarto es “Abriendo caminos”, que buscará espacios a las nuevas generaciones de cantantes, compositores y creadores escénicos, introducir la ópera contemporánea e impulsar su composición, y catapultar a México en las esferas internacionales. El último eje es “En fusión”, que buscará romper la distancia entre los grupos artísticos, integrando de manera fresca, actual, cotidiana, casual, al Coro del Teatro de Bellas Artes, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

Katzarava especificó que la Temporada 2024 de la Ópera de Bellas Artes comenzará con la ópera Giovanna d’Arco, de Giuseppe Verdi, los días 11, 13 y 15 de febrero, encabezada por el tenor Ramón Vargas y la soprano Karen Gardeazabal.Seguirá con Turandot, el 23, 25, 27 y 30 de junio, y La Bohème, de Giacomo Puccini, los días 5, 8, 10 y 15 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes. Y en el marco del 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes se realizará el Réquiem, de Verdi, el 23 y 26 de mayo, y el regreso del tenor mexicano Rolando Villazón, el 24 de septiembre.El 21 de marzo, el recinto del Inbal presentará Las galas con extraordinarias figuras de la ópera, teniendo como invitado a Bryn Terfel, el reconocido bajo-barítono galés, quien ha sido galardonado en numerosas ocasiones y se ha presentado en las casas de ópera más importantes a nivel mundial. .

Asimismo, y tras 13 años en el interior de la Repuìblica, y dos deìcadas de no cantar en Bellas Artes, el tenor mexicano Rolando Villazón volverá a México para ofrecer un espectáculo con Anabel de la Mora e Itzeli Jáuregui, , acompañadas por el Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Su presentación se realizará el 24 septiembre en la Sala Principal del máximo recinto cultural.. Y reconozcámoslo,, el EOBA ha perfeccionado y proyectado a muchos cantantesMientras tanto, la directora del EOBA, Gabriela Flores, mencionó que los 10 años de este organismo se celebrarán con el concierto Operando con la OTBA, que tendrá lugar el 18 de febrero a las 17:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.“Es una actividad muy importante –consideró la integrante de la primera generación del EOBA--, porque celebramos así su trayectoria y la gran labor que ha venido haciendo”. Para ello –dijo- contaremos con la presencia de 18 invitados que han sido parte de las 10 generaciones de la agrupación, así como la participación especial del maestro Ramón Vargas, quien fue fundador de esta institución”.El concierto se realizará bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso, con la colaboración del Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la interpretación de música de Donizetti, Verdi, Mozart, Puccini, entre otros. .“A lo largo de estos 10 años, el EOBA ha perfeccionado y proyectado a muchos cantantes y pianistas jóvenes de nuestro país, dándoles carreras nacionales e internacionales”; Por lo que recordó que el año pasado sus artistas ganaron numerosos premios y estuvieron en España, Alemania, Irlanda, Estados Unidos.

Al referirse al personaje de Giovanna d’Arco, la soprano Karen Gardeazabal comentó que desde la partitura, es muy complicado mantener el balance correcto entre el dramatismo que le quiere dar --que no represente una loca-- y continuar vocalmente: “Me ha representado un verdadero reto”., agregó tras reconocer que es un reto interpretativo darle vida y emoción a la protagonista de la obra de Giuseppe Verdi.Diferentes expresiones artísticas para conmemorar su 90 aniversario. A esta celebración se suma, como parte de las colaboraciones internacionales, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con su participación: Las compañías de teatro de España y México, en diálogo; su presentación se realizará el 7 y 8 de mayo.La Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, con la dirección de Declan Donnellan, ofrecerá La Vida es Sueño, obra de Pedro Calderón de la Barca estrenada en 1635 y, perteneciente al movimiento literario del barroco. Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro, con dirección de Aurora Cano, lleva al escenario Los Empeños de una Casa, de sor Juana Inés de la Cruz. La obra se presentó por primera vez el 4 de octubre de 1683. La historia gira en torno a dos parejas que se aman, pero, por azares del destino, no pueden estar juntos aún.El Ceprodac rememora a Rufino Tamayo. En el marco del 125 aniversario de Rufino Tamayo, el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) presenta La sombra del Alba, texto coreográfico que pretende rememorar al pintor mexicano, partiendo de la idea esencial que permea buena parte de su pintura, la lucha de los opuestos. Su mirada artística, siempre inspirada en la esencia del pueblo mexicano, con sus profundas raíces prehispánicas y, a la vez, tan universal, nos ofrece innumerables motivos de inspiración para reconocer su genio creativo.Sublimación con la Compañía Nacional de Danza…La CND, presentará la coreografía Sublimación, de Sonia Jiménez. La coreografía y la música son creaciones originales para el aniversario del Palacio de Bellas Artes. La coreografía tiene como temática la vida dentro de la Ciudad de México, pero desde una visión sobria e introspectiva; la composición musical está a cargo de Marcela Rodríguez, y vestuario de Guillermo Vargas. …Y, por otra parte, y uniéndonos atanbuenas noticias, nos despedimos con cariñoso Beso.