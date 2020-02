La Crème de la Crème

Apoyo y solidaridad al maestro Sergio Aguayo





Xochimilco seguro

Antes de que el Coronavirus (que algunos quisieran que fuera el Caguamavirus) nos alcance, hayqu’ir a Xochimilco reloaded: 3 'chelas' o una botella de litro, el límite que dicha alcaldía dejará tomar en las Trajineras. Es un nuevo lineamiento para generar una experiencia segura y placentera para asistentes y turistas.

Y así se busca concientizar a la población, sobre todo a los jóvenes, de que el alcohol en todas sus formas –menos el frotado— exacerba los sentidos y hace perder el piso, la realidad, en sí…





Piso parejo

Con miopía regulatoria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) culpa del sobrepeso que afecta a miles de mexicanos de todas las edades, a una cadena alimentaria que opera legalmente en nuestro país, pero no menciona siquiera, las consecuencias para la salud de la comida callejera que opera en total informalidad.

Seguramente, no ha medido los carbohidratos, grasas, sodio y hasta bacterias en las garnachas, guajolotas o sopes que se venden en los puestos de comida, sin etiquetados frontales y al alcance de toda la población.

Es por eso que, al hablar de obesidad y las enfermedades que de esta derivan, no cabe duda que no hay peor ciego que el que no quiere ver…¡es momento de abrir los ojos!





¡Ay, Gaviota!





¡¿Qué pasó, Gaviota?! Le robó su arma a un policía, y desató una balacera que dejó como saldo 5 personas muertas. Incluso el hombre que grababa los hechos, resultó herido durante el tiroteo.

En plena avenida, La Gaviota, intoxicada, de ojos desorbitados y con un fusil de asalto que se robó de una patrulla (sin polis), disparaba a diestra y siniestra.

A la escena arribaron más elementos de la policía, quienes la rodearon y lograron inmovilizarla al herirla en las extremidades, para evitar que siguiera disparando. La Gaviota fue trasladada a un hospital en calidad de detenida, junto a un hombre que la acompañaba durante los disparos.

Ah, por cierto, la balacera fue en Aguascalientes el pasado 26 de enero. La Gaviota es el apodo de Gabriela N. Le dicen así por su enorme parecido físico con la verdadera.

No cabe duda que hasta en las aves hay niveles: Una fungió y fingió como Primera Dama y viajó en el ‘rifable’, la otra, ‘se la rifa’ para seguir en el viaje…





¡Música, maestro!

En un acto de conmemoración de las víctimas del Holocausto, el senador morenista, Héctor Vasconcelos, acompañó, en el piano, y Carlos Prieto, en el violonchelo, a un coro en piezas de Haendel y Schubert.

Sublime. Esto es como para decir, ‘¡lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho!’…





¡Mejor una selfie!

Al que ayer se bajó junto con su familia del avión donde iba el presidente AMLO, quesque ‘por seguridad’, ¿no sabe que, ‘cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas’?