La Crème de la Crème

Felicidades a todas las mamás en este su ‘atípico’ día

Sin poder faltar

Por cierto, mañana 10 de mayo, la cantante braseleña, Denisse de Kalafe, dará conciertos para celebrar a médicos y mamás. Serán miniconciertos, el primero a las 10 de la mañana, y posteriormente a las 12:00, 18:30 y 21:30, a través de su cuenta de Facebook. A la mejor canta ‘’señora señora’’, por si alguien no la conoce…

¿Inocencia a estas alturas?

Así estuvo. Ni supo ni vio ni oyó nada de nada el expresidente Felipe Calderón, ni de que su secretario Genaro García Luna tuviera nexos con el narco, ni de que en la llamada operación Rápido y Furioso, el gobierno de EU hubiera metido armas a nuestro país sin nuestro conocimiento…

¿Qué no sabe Feli que la inocencia, a su edad, no existe, y se le llama de otra manera? Que recuerde el exmandatario que, quien asume un puesto ejecutivo o directivo, de toda institución o empresa, es responsable de los recursos humanos materiales y financieros…

MAL Y DE MALAS

por pandemia, se podrían tirar 400 millones de botellas de alcohol y cerveza…

Pero no se apaniquen, esto es en Sudáfrica, donde las cervecerías ya no pueden almacenar lo no vendido y no pueden trasladar la cerveza a otras instalaciones de almacenaje, dado que el transporte de alcohol también está prohibido.

‘’¡Qué desperdicio!’’, tuitearía el Hijo Desobediente…

COOPERADOR Y LINDO

Por medio de sus redes sociales, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que ante la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México, su partido pondrá a disposición de la Secretaría de Salud Federal los “más de 30 espacios de infraestructura” con los que se cuentan en todo México.

Bueno, pues no le queda de otra, apenas tratar de resarcir los daños y perjuicios que le hicieron al sector salud los funcionarios emanadas de las propias filas tricolores, que ahora se dan baño de pureza y se rasgan las vestiduras, qué cosa…

¡Trinche Vispa mandarinia!

O mejor conocido por su nombre común, ‘‘avispón asiático’, oriundo de Japón. Y, como si no tuviera suficientes problemas, ¡acaba de llegar a EU!

Un ejemplar es capaz de acabar con un panal de abejas en unas dos o tres horas. Son unos asesinos seriales, decapitan a las abejas y se llevan el tórax para hacer una preparación con la miel que les sirve de alimento para sus larvas”, pueden acabar con una población entera de abejas.

¿Acaso este avispón se inspiró en asesinos tipo Hitler, maras, cárteles de droga, Hannibal Lecter, la Brigada Blanca, los que perpetraron las matanzas en Africa, en los Balcanes, más los malditos que se acumulen, todos juntos para j%&$?