La créme de la créme

Nueva modalidad





Kuwait y Catar decretaron que todos los ciudadanos deben utilizar cubrebocas o enfrentar desde 3 meses a 3 años en prisión y una sanción económica a los que incumplan esta medida ante el coronavirus.

En el caso de Kuwait, implementarán hasta 3 meses de cárcel y multas desde 5 mil dinares kuwaitís, (388 mil pesos mexicanos). Por su parte, el emirato de Catar impondrá un máximo de 3 años de cárcel y 200 mil riyales saudís, (un millón 278 mil pesos). Ambos países de Medio Oriente son de los que más número de contagios y muertes han registrado en esta pandemia, y las sanciones económicas van de acuerdo al nivel socio-económico de cada uno.

Pues sí, ahora habrá que añadir al ‘’la bolsa o la vida’’, el ‘’Cubrebocas o cárcel’’, con esta enfermedad que ha puesto ‘en jaque’ al mundo…

¿Qué tanto estaremos aprendiendo de esta pandemia? Porque de las anteriores --fiebre amarilla, el cólera, el sida, el ébola--, ¡salimos reprobados!, así que habrá que echarle ‘ganitas’ en este ¿último? examen extraordinario…

Mal y de malas'

‘Viktor’, una de las 117 momias que alberga el museo especializado de Guanajuato, fue aislada debido a que contrajo una bacteria y posiblemente un hongo.

Esto, explicó Jesús Borja, director de Educación y Cultura del ayuntamiento, porque en 2017 cuando fue parte de las ‘’Momias Viajeras’’, ‘Vik’ estuvo expuesto a demasiada humedad.

La momia ya fue sometido a un proceso de limpieza y fumigación. Otras 22 fueron resguardadas en el área de conservación del recinto, para que personal del INAH determine si pueden seguir siendo exhibidas o deben regresar a una gaveta.

Hasta las momias van a estar en semáforo rojo…, ¡pues que el dr. Hugo López Gatell las invite a sus conferencias vespertinas!, al fin que, ellas sí van a permanecer calladitas, no como de las que, ‘’ahora gritan como pregoneros y callaron como momias en el pasado”, como dijera el Peje…

Pisa callos

Hablando de esas momias que ahora hasta sacan libros plagiándose el título, el RapidoyFuriosogate vuelve a sacar ámpulas.

PAN y PRD consideran que la nota diplomática que envió el gobierno de México al de Eu para tener toda la información, es una ‘cortina de humo’ que busca distraer a la población.

‘’Qué desesperados deben estar para revivir asuntos de hace una década, apuntó el vocero del PAN, Fernando Herrera.

Irán Moreno, ex secretario de relaciones internacionales del PRD, señaló que esa operación es ‘cosa juzgada, algo que pasó hace más de una década. ‘’Si la respuesta de la Casa Blanca es que Calderón sí sabía del operativo, la administración de López Obrador no podría hacer nada, salvo utilizar políticamente el tema para golpear al ex panista.

Qué feo cuando se respira por la herida… Sea como sea, ´alguien’ está ahora más quemado que, un Judas en Sábado de Gloria…