La justicia, apenas un sueño para los mexicanos

Días después de la rendición de Alemania ante los países aliados, el Primer Ministro británico Winston Churchill fue descubierto, tras el éxito obtenido en la guerra, por los periodistas que había en ese momento, y se acercaron a preguntarle sobre los secretos y las causas por las que Gran Bretaña se colocó como uno de los países más importantes de la posguerra.

Le cuestionaron a qué se debía esa grandeza siendo Inglaterra una simple isla, a lo cual Churchill respondió de inmediato: “Debido a la confianza del pueblo en su justicia”.

Si la misma pregunta se hace en México al Presidente o a quien sea, deberá responder que la justicia es un entramado de corrupción y de trafique de favores. No puede decirse que sea una nación democrática ni justa. No. Estamos muy lejos de eso.

En la República Mexicana para definir la justicia se habla de la puerta giratoria en los juzgados, es decir el delincuente entra por una puerta y sale por otra, casi al mismo tiempo. Ese tipo de justicia jitomatera es la que cubre la geografía nacional en diversos aspectos.

Tengo un ejemplo bastante claro sobre cómo operan, en un caso particular, los poderes fácticos de la justicia y la venta de impunidades. Se paga una mordida por no entrar a la cárcel y otra por salir.

Óscar Andrés, alias "El Lunares", presunto líder huachicolero, y sus cómplices Hugo Armando y Erick Brandon fueron detenidos el pasado 31 de enero, en un operativo conjunto que se realizó en el fraccionamiento Los Amores de Don Juan Téllez, en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo, por integrantes de la Secretaría de Marina y de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Durante la audiencia, la jueza negó que la defensa de Óscar Andrés proyectara y presentara como evidencia 25 videos captadas por la cámara de seguridad del fraccionamiento, con lo cual pretendían presentar contradicciones durante la detención de sus clientes.

Sin embargo la jueza aceptó como dato de prueba el video que grabó un vecino del lugar con su teléfono celular, donde se muestra cómo marinos sacan a Hugo Armando, uno de los detenidos y lo suben a una camioneta.

No obstante la seguridad de estos rufianes, el 8 de febrero, después de una audiencia se ordenó la liberación del "Lunares" pero fue detenido de nueva cuenta por personal de la Fiscalía capitalina, donde está acusado de secuestro exprés.

Una semana más tarde, el 15 de febrero, fue liberado por segunda ocasión y detenido por tercera vez, ahora por secuestro agravado.

De esa manera sucia, y utilitaria, se maneja la justicia en el país. Si hay dinero, no hay prisión para el delincuente; no hay dinero, hay prisión para el inocente. Así es la realidad de la justicia no la de Churchill.

EL MARRO CONFRONTÓ AL GOBIERNO

Otro caso, que conviene estudiar, se produjo el sábado 20 de junio cuando elementos de la Marina, en un operativo en el poblado de San Isidro Elguera, en Irapuato, Guanajuato detuvieron a María, madre de José Antonio Yépez, alias “El Marro” y líder del cártel de Santa Rosa de Lima, un hombre dedicado al robo de combustibles.

También aprehendieron a su hermana Juana y su prima Rosalba y dos hombres que se encontraban en el lugar. Horas después, se desató la violencia en Celaya. El domingo, El Marro difundió dos videos, el primero para agradecer con voz entrecortada el apoyo del pueblo para él y su familia. El segundo para amenazar al gobierno por haber detenido a su madre y advirtió que sería una piedra en el zapato para el gobierno.

Para el domingo 27 de junio, la madre del Marro fue liberada, junto a las otras cuatro personas, porque el juez argumentó que la orden de cateo había sido expedida a las 7 de la noche, cuando el operativo inició 4 horas antes. Además, la mujer fue aprehendida en un lugar distinto al que señala el acta de la Fiscalía. Por si eso fuera poco, el arma y la droga aseguradas fueron plantadas en el sitio. Todo

Para muestra basta algunos botones. Cómo se vende la justicia, cómo se retuercen las declaraciones y cómo se inventan situaciones que nunca existieron. Se defiende lo que produce dinero, a los ministerios públicos que fincan mal sus averiguaciones y los jueces dejan libre al peor de los matones.

DUARTE, LOZOYA Y OTROS DELINCUENTES

Otro caso que puede tomarse como ejemplo de la falta de justicia en México, ocurrió el 24 de junio cuando agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en Metepec, Estado de México a José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo líder del grupo delincuencial de Guerreros Unidos y señalado de haber ordenado la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Dos días después, el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció la detención del Mochomo y también que se habían girado órdenes de aprehensión contra 46 exfuncionarios entre ellos, Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de alterar pruebas en el tiradero de Cocula, Guerrero, donde según la verdad histórica fueron arrojadas las cenizas de los normalistas.

La manipulación de pruebas es un acto de todos los días. En algún juzgado hay una escena de corrupción, en algún lugar la justicia se está vendiendo de acuerdo al sapo es la pedrada y los jueces están en el juego de “dando, dando y pajarito volando” cuando se trata de recibir dinero sucio

Dos duras pruebas que serán definitivas en la impartición de justicia de la cuarta transformación, serán los procesos del exgobernador César Duarte, detenido esta semana en Miami, y la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Ambas personas son símbolo de impunidad, abusos, proteccionismo, ambición desmedida y todos esos excesos que llevaron al fracaso al PRI que trató de recuperarse pero se hundió más y, seguramente, seguirá hundiéndose conforme avancen las investigaciones.

