La política me da risa | ¡Se acabaron las campañas! ¿Ahora qué sigue?

SONRISAS.- 10 estados del país firmaron el Convenio de Adhesión a la Política Inmobiliaria del gobierno federal en materia de Telecomunicaciones, con lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que dirige Gerardo Ruiz Esparza se encamina a cumplir su objetivo de contar con 22 mil sitios públicos para ampliar redes de telecomunicaciones. Las entidades que rubricaron el Convenio son: Querétaro, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Sinaloa y Nuevo León.

Así, el programa de infraestructura pasiva es otro de los relevantes proyectos de la SCT en el ámbito de las telecomunicaciones, dirigido a incrementar las redes en todo el territorio nacional para dar una mayor cobertura, pues este esquema permite que inmuebles se pongan a disposición de los operadores de telecomunicaciones para que amplíen sus redes de manera más eficiente y a un costo más reducido. ¿Cómo la ven?

RISAS.- Mérida se prepara para refrendar la confianza en los buenos gobiernos. Según un reciente estudio de la encuestadora Massive Caller, la capital yucateca se afianzaría por tres años más como capital panista. Pero, más allá del resultado del mencionado sondeo, la valoración muy positivos de los meridanos al evaluar a la ciudad como una de las mejores del país considera con el reconocimiento de la revista Entreprenuer, que pone a la llamada ciudad blanca como una de las 10 ciudades de más de 500 mil habitantes mejores para invertir y vivir.

Pese a la existencia de un tercer competidor en la contienda, PAN se beneficiaría del voto cruzado entre los morenistas, quienes tras las últimas exhibiciones de fuerza del PRI, estarían decididos a votar por Renán Barrera con el único fin de evitar que el tricolor llegue de nuevo a la presidencia municipal. ¡Veamos cómo se pone la cosa para el próximo domingo.

CARCAJADAS.- Prácticamente las campañas proselitistas han fenecido. A los candidatos de los distintos partidos (incluidos los independientes) prácticamente ya se les agotó el tiempo para promover su imagen . Lamentablemente, muy pocos, verdaderamente supieron la valiosísima oportunidad que significa poder estar en campaña y acercarse a los electores con propuestas a soluciones reales. La gran mayoría optó por la guerra de lodo, por hurgar en las vidas personales de sus adversarios y sacarles los trapitos al sol, por insultar, por denostar, por engañar… en el pecado llevarán la penitencia.

Lo que cabe en los próximos días hasta el sábado último de junio será entrar en un periodo de reflexión, y no me refiero a los políticos, sino a los ciudadanos. *** No hay que permitir que el entorno de violencia que permea en casi todo México sea factor para que nos quedemos en casa atemorizados por los embates del crimen organizado porque, a final de cuentas, eso es justo lo que buscan estos pillos.

LA REFLEXIÓN DE LA SEMANA.- Kerry Kennedy, hija del exfiscal general Robert F. Kennedy, se declaró anteayer en huelga de hambre para protestar por la política migratoria de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump… a ver a qué hora alguno de nuestros caros políticos levanta la mano y dice ésta boca es mía.

