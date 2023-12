 Las 10 noticias más importantes de 2023

Con el riesgo de equivocarme, estas son las 10 noticias más importantes en México en los sectores: político, económico, seguridad, espectáculos, meteorológico, internacional y deportivo. Decía Mario Bunge en La ciencia, su método y su filosofía, que no podemos ser objetivos porque no somos objetos, por eso la ciencia es subjetiva porque somos sujetos. Pero mejor vamos por partes:

Política. Por primera vez en la historia los partidos políticos —si Marcelo Ebrard, no anuncia lo contrario— generaron el camino para que México tenga a su primera presidenta. López Obrador respaldó su máxima de que “amor, con amor se paga” y la lealtad incondicional de “la Dra.”, al ex jefe de gobierno en la crisis de los vídeo escándalos, aun en contra de su ex pareja, entre otras variables fueron el respaldo de esta decisión. Otra interpretación es que el bastón de mando tiene letras chiquitas que dicen que se maneja a control remoto desde Palacio Nacional.

Economía. El anuncio del aumento del salario mínimo por parte del Ejecutivo, a pesar de las malas caras de la IP, es una buena noticia para las familias mexicanas. Por otra parte, el súper peso generó diferentes interpretaciones. Por ejemplo, para muchos mexicanos que envían remesas es una mala noticia, ya que sus familias reciben menos dinero.

Seguridad. El sin número de asesinatos a causa del fortalecimiento del crimen organizado, dificultan subrayar un acontecimiento. Pero los narcobloqueos en autopistas de Jalisco y el reciente enfrentamiento de habitantes de Texcaltitlán, Estado de México e integrantes de la Familia Michoacana, que en otras palabras fue un linchamiento a los presuntos criminales por la ausencia del Estado de Derecho que organizaciones como el World Justice Project, han señalado, es la nota.

Espectáculos. Las buenas calificaciones del cantante mexicano Peso Pluma, en plataformas como Spotify y YouTube, apuntalan a la llamada música regional. Observar a actores como Joaquín Phoenix bailar los corridos tumbados, en donde muchas de sus letras hacen apología al crimen organizado, es una noticia importante e interesante, que desplazó al reguetón, con todo y su Bad Bunny.

Meteorológicos. En Londres, epicentro del sector del reaseguro en el mundo, no logran estimar los daños ocasionados por el huracán categoría cinco. Otis afectó económica y emocionalmente a millones de mexicanos. La gran duda es si alguna autoridad estatal o federal es responsable de alertar a la población y salvar cientos de vidas.

Internacional y deportes. La victoria de Javier Milei en Argentina, y su relación ríspida, al menos en lo verbal con el presidente de nuestro país, nos muestra cómo los discursos virulentos son sexys en los electores. Ya casi para terminar la victoria de las Águilas del América contra la escuadra felina, en la final en el estadio Azteca, apuntaló a la escuadra de Coapa, como la más ganadora, con 14 copas.

Otras noticias importantes: el regreso de Luis Miguel y la visibilidad de la pareja presidencial en Fosfoleón. Y la más importante, es que en México hay 21 millones de padres. Albert Einstein decía: “Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean mucho más inteligentes, léeles más cuentos de hadas”. La paternidad genera muchos happy problems.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco