Las elecciones del 2 de junio: una radiografía de México

Treinta y cinco millones de votantes quieren que su voz sea escuchada. Cada historia de cada una de las personas que votó por la continuidad de la cuarta transformación tiene mucho que enseñarnos y es necesario escuchar.

Hay muchas lecciones que nos llevamos como sociedad y gobierno en estas últimas elecciones. Lecciones de política: sobre la necesidad de fortalecer una oposición que continúa cometiendo los mismos errores de siempre: la falta de rendición de cuentas, la falta de propuestas que le hablen a la sociedad en general y la necesidad de ofrecer un proyecto que reivindique los errores del pasado.

Aunado a todo lo que políticamente podamos retomar de las elecciones del 2 de junio, la lección más importante que podemos llevarnos para reflexionar es una lección social. En México, hay 50 millones de personas en la pobreza, a las que el presidente López Obrador volteó a ver y les dio una voz que antes no se había hecho sonar tan fuerte. Los programas sociales llegaron a ser palpables y eso, hizo que mucha, muchísima gente que necesita el apoyo decidiera, que eso tiene más valor que muchas otras cosas que en el país están peor que nunca, y la razón es muy clara. La brecha de desigualdad fue la protagonista en las últimas elecciones y la polarización del país está más latente que nunca.

Desafortunadamente, los programas sociales no cubren todas las necesidades: hoy, 30 millones de mexicanos no tienen acceso al sistema de salud. Además, la inflación ha afectado el poder adquisitivo de gran parte de la población. Por lo anterior, el apoyo que se recibe por medio de los programas sociales, puede estar cubriendo necesidades que anteriormente estaban cubiertas. ¿Es suficiente? Definitivamente, no. Al menos, no a largo plazo.

El ejercicio que se llevó a cabo el 2 de junio en las urnas es una radiografía de nuestro país que hoy, está más clara que nunca. Es imperativo, que enfoquemos nuestra atención en ello y comprender la situación social que atraviesa nuestro país, que es la respuesta a la pregunta que tantos mexicanos se hacen: ¿por qué lo que para mí es tan claro, no lo es para el 60% de las personas que votaron? Es una pregunta con respuestas que nos llevan a buscar soluciones a problemáticas sociales reales.

Como sociedad nos toca voltear a ver. Entender para accionar. Saber que este país tiene una gran cantidad de población en la pobreza y que cuando las necesidades básicas no están cubiertas, difícilmente podemos crecer como sociedad. Los programas sociales no van a llevarnos a la justicia social ni van a resolver los problemas de fondo que existen. El 2 de junio, nos invitó a reflexionar sobre la realidad de nuestro país y a emprender acciones desde todas las trincheras.