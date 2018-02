Metanfetaminas en refrescos: ¿Delincuencia organizada o política desorganizada?

“ El domingo 17 de septiembre pasado, en el Ejido Jalapa –Mexicali, Baja California –

José María Soto Gastélum, de 37 años de edad, ingirió un Seven Up. Minutos después, alertó a sus compañeros a no beberlo, debido a que tenía un sabor amargo y sintió que le quemaba la garganta. Familiares lo llevaron de inmediato a la clínica del IMSS, en el Ejido Nuevo León. El director del Semefo, César González Vaca, informó que el paciente murió por edema agudo pulmonar, causado por el exceso de metanfetamina, bebida en una botella de refresco de la marca 7 UP”.

El anterior es un párrafo de la nota publicada ayer por El Sol de México, firmada por el compañero Manrique Gándara, en el cual da cuenta deque entre septiembre, octubre y noviembre del año pasado, en Mexicali, Baja California, varias personas se intoxicaron al ingerir refrescos. Los exámenes toxicológicos demostraron que esas personas habían ingerido grandes cantidades se metanfetaminas o cristal, contenidas en refrescos 7Up, fabricados y distribuidos a nivel nacional por Pepsicola, que sacó del mercado la bebida en el área de Mexicali.

Yo dudo que la refresquera sea culpable de la presencia de la droga en sus productos. Ganan demasiado buen dinero con sus ventas y con el imperio de comida chatarra que manejan como para ponerlo en peligro de manera tan burda.

Entonces, a los culpables de intoxicar a varios inocentes cachanillas, y de asesinar a uno, habría que buscarles fuera del ámbito industrial. O sea, en la delincuencia organizada – que es la que dispone del tóxico – o, posibilidad que es imposible desechar dada

las campañas electorales que se avecinan – en la política desorganizada.

Mexicali se presta para campo de experimentación.

En el continuo norfronterizo, está aislado de Tijuana y Tecate por la Rumorosa y de San Luis Río Colorado por el desierto. Se pueden medir con bastante exactitud los resultados de un ataque con alimentos y bebidas adulteradas.

Sí, como es práctica normal en las campañas políticas mexicanas, algunos partidos políticos tienen en su estrategia la entrega de despensas entre los potenciales votantes, quienes distribuyeron en Mexicali

7Ups con metanfetaminas, saben ya a lo que le tiran si incluyen en dichas despensas refrescos con drogas:

intoxicaciones al por mayor, y posibles muertes.

Los responsables serían no necesariamente partidos rivales, sino también grupos a cuyos intereses convendría que los anzuelos de votos llevaran

carnadas fatales.

Buenos días. Buena suerte.

