Momento corporativo

Femexfut, por un espíritu competitivo

En días pasados la propuesta de suspender el ascenso y descenso en la Liga MX de futbol saltó sorpresivamente a la cancha y pese a que no se sabe qué directivas de equipos y miembros del Comité de Desarrollo Deportivo de la Femexfut que preside Decio de María están detrás de la iniciativa o cuál es el verdadero fondo de la misma, diversos protagonistas del balompié mexicano encabezados por el propio Decio de María y el vicepresidente de Deportes de Grupo Televisa, Yon de Luisa, descartaron clara y contundentemente dicha iniciativa que prácticamente paralizaría el futbol nacional porque la liga cerraría por lo menos 4 años, que es el plazo que se pretende fijar, en detrimento del negocio mismo. Pero lo más grave es que se perdería el espíritu del futbol que es competir por un lugar, subir en la tabla y ganar un campeonato o en caso contrario evitar el descenso, y aunque pocas ligas en el mundo operan con este principio de no ascenso y descenso, por su relevancia este tema exige primero un análisis profundo y los debates necesarios entre todos los involucrados y que no sean sólo unos cuantos los que quieren meter un gol ,sin importar que podría ser en su propia portería.



Mejores perspectivas

Sorprendieron los resultados financieros de GCC que dirige Enrique Escalante y una de los efectos inmediatos fue el aumento de los pronósticos del productor mexicano de cemento y concreto para 2018 no sólo por la inercia de las cifras del último trimestre de 2017, sino por las perspectivas de sus operaciones y presencia en el corredor que se extiende desde el norte de México hasta la frontera de Estados Unidos con Canadá, el potencial regreso a fusiones y adquisiciones luego de la baja del nivel de apalancamiento, mayores eficiencias operativas y sinergías gracias a la integración de los activos que compró en 2016 en Texas y Nuevo México, así como el aumento de precios. Este es el caso de Citibanamex que no sólo reiteró la compra de las acciones sino que subió el precio objetivo a 122 pesos, un rendimiento potencial de 20% considerando la cotización de los títulos el día que divulgó sus cifras de 2017.



Sabor e innovación

La alemana Gelita, que en México representa Arturo Alvárez quedó entre los 10 finalistas del concurso Top 100 Innovaciones en su edición 2017 dentro de la categoría de Procesos Innovadores y Organización luego de una rigurosa evaluación donde participaron más de 400 corporativos internacionales de diversas industrias globales, y que busca estimular la innovación en todos los sentidos. Para Gelitas, que opera su planta en el Estado de México, la inclusión en los finalistas avala la calidad e innovación de los productos que comercializa y al mismo tiempo que amplía el compromiso de mejora continua de sus procesos y de su portafolio como aseguró Jaime Godoy, director de Marketing de Gelita México.

@robertoah