Momento corporativo

Cemex, positiva reducción de deuda

Los resultados de la compañía que dirige Fernando González no cumplieron con las expectativas de la mayoría de los analistas por diversos factores como menores volúmenes de ventas en México, gastos relacionados con el mal clima en EU y hasta la sanción económica impuesta en Colombia. Sin embargo las cifras positivas estuvieron en la mayor generación de flujo de efectivo y la baja de 2,100 millones de dólares de deuda total, que se logró con la venta de activos no estratégicos, donde ambos rubros incluso superaron los objetivos planteados por la administración y son cruciales para recuperar el ansiado grado de inversión. Para este año la expectativa luce atractiva para Cemex por las proyecciones de volúmenes de cemento y concreto, aumento de precios, inversiones por 800 millones de dólares en activos fijos y continuar bajando su apalancamiento, incluso la compañía buscará un aumento de capital y retomaría el análisis de potenciales adquisiciones que en esta ocasión no serán financiadas con deuda

Suman esfuerzos

Grupo Financiero Banorte que preside Carlos Hank González donó al gobierno de Sinaloa de Quirino Ordaz un edificio que albergaba una de las sucursales de la institución bancaria en Mazatlán y donde se construirá el Centro de Innovación Cultural. Este anuncio se suma al plan integral para regresarle el brillo al destino turístico de la mano de inversiones privadas y diversos proyectos, como el rescate del Centro Histórico, que están dando los primeros resultados, y que fueron determinantes para obtener la sede del Tianguis Turístico 2018. Banorte mudó al inmueble contiguo el punto de atención a sus clientes y al mismo tiempo inauguró su séptima sucursal en Mazatlán.

Un respiro

Del 14 al 16 de febrero se celebra el VI Congreso Internacional de Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana campus CDMX que reunirá a distinguidos académicos y representantes de la industria y sociedad civil para discutir sobre el papel de México en el desarrollo sustentable, transporte limpio y energía. Destacan Max Webster, cofundador de la empresa Bright; Fernando Alanís, director de Industrias Peñoles; Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, y Gabriel Quadri, socio director de SIGEA.

En la meta

Por tercer año Electrolit apoya el Medio Maratón 21K en Guadalajara donde participarán 15,000 deportistas y estarán representados 25 países con atletas de alto rendimiento lo que válida el magno evento en el plano deportivo y que en esta edición contará con la Etiqueta Bronce de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo. En 2017 corrieron 12,000 deportistas que se hidrataron con más de 70 mil vasos del suero, equivalentes a dos productos por participante, y para la edición 2018 se repartirán 85,000 botellas de Electrolit, 15,000 más que la justa anterior.

@robertoah