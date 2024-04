PAN CDMX acusa a Iztapalapa de desviar recursos a través de empresas ligadas con Bejarano

El Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México denunció un probable desvío de recursos de 300 millones de pesos por parte de la alcaldía Iztapalapa, el gobierno de la CDMX y el DIF local, a través de 20 empresas constructoras.

El equipo de campaña del candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX, Santiago Taboada, denunció que estas empresas constructoras intervinieron en la construcción de las utopías que la administración de Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa y ahora candidata de Morena al gobierno local, autorizaron en la demarcación.

“Algunas de ellas reciben contratos del gobierno de Iztapalapa, otras reciben, subcontratan con esas empresas contratistas y luego realizan operaciones para dispersar el monto o los montos recibidos entre ellas mismas y entre otras empresas. En total suman más de 300 millones de pesos de recursos públicos”, informó Roberto Gil, asesor jurídico de campaña de Santiago Taboada.

La bancada panista explicó que a través de una investigación llevada a cabo por su equipo, descubrieron que montos millonarios de contratos de construcción de las utopías, realizados en distintas fechas, terminaban en las mismas cuentas de empresas representadas por los hermanos Mario Castillo Landgrave Ibáñez y María del Pilar Landgrave Ibáñez, quienes acusa la bancada panista están ligados con René Bejarano, político que actualmente está inmerso en las campañas de candidatos de Morena.

Es increíble la manera de negar este vínculo con René Bejarano y Dolores Padierna, a lo largo de la historia. Iztapalapa es una alcaldía que recibe de manera anual alrededor de 7 mil millones de pesos. Es una gran mina para Bejarano y sus amigos, incluida Clarita.Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN.

El grupo de asesoría de Santiago Taboada, candidato por la coalición “Va X la CDMX”, detalló que gran parte de los recursos públicos captados por la construcción de las utopías fue a cargo de la Constructora Trueno, manejada por la sociedad de los hermanos Landgrave Ibáñez, y que recientemente deposita los recursos adquiridos por los gobiernos de Iztapalapa a una constructora de nombre “Bulding Game S.A. de C.V. y la cual acusan esta recién constituida.

Dentro de la denuncia de la bancada panista, también expusieron que, al menos el domicilio de siete constructoras como comercializadora KD, Grupo Keops, Ventura Hass, Mandal Line, están ubicados en predios de Iztapalapa que no corresponden a uso de oficinas, sino, habitacional y en una ocasión hasta de un departamento en venta.

La bancada del PAN informó que interpondrán una demanda hasta culminar la investigación, la cual se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras tanto, la bancada informó que, pese a la información presentada, aún no llevarán a cabo una demanda, sino, hasta culminar su investigación; sin embargo, aseguraron que no se hará frente a la Fiscalía capitalina, pues planean escalar el tema ante la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Dónde vive Santiago Taboada?

Por otro lado, El Sol de México cuestionó sobre la relación del candidato Santiago Taboada, con el inmueble ubicado en Lorenzo Rodríguez 85 , de la colonia San José Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez, y que está vinculado con el cártel inmobiliario y que además está acusado de tener un piso de más y de no respetar las crujías entre las bardas de los inmuebles colindantes.

Por su parte el coordinador de campaña, Federico Döring, aseguró que su candidato no tiene porque explicar su relación con el departamento.

El candidato tiene derecho a rentar la propiedad donde le parezca. No tiene porque responder por hechos de terceras personas. Nosotros tenemos la postura de que si ella no responde por sus contratos, no tiene autoridad moral para facultarnos absolutamente nada.Federico Dôring, coordinador de campaña de Taboada

Por su parte, Santiago Taboada, quien participó en el Foro de Alcaldes de México, se le cuestionó su relación con este inmueble y decidió no contestar.