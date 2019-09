Momento Corporativo | Cannabis, ahora sí inició la cuenta regresiva

Hoy la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual que preside Eryck Armando Castillo realiza el foro “Marco legal del Cannabis en México“ que contará con la participación de expertos en el tema y el ex legislador Armando Rios Piter y el ex presidente Vicente Fox. También participan especialistas del despacho BC&B como Mónica Serrano, que analizarán desde la perspectiva de las patentes y marcas, el marco legal de este rubro que desde hace años experimenta un trabuco legal que estaría a punto de destrabarse en cuestión de días para dar paso a la liberalización de la cannabis, primero, para uso medicinal, que no es cosa menor porque la firma Privateer Holdings a cargo de Brendan Kennedy estima que el valor potencial del mercado mexicano de cannabis alcanzaría en una primera etapa hasta mil 700 millones de dólares donde sólo el rubro medicinal representaría 700 millones de dólares. Las expectativas se reflejan en el número de patentes relacionadas con el uso de sustancias derivadas del cannabis que desde 1999 hasta 2017 alcanzaron 954 registros, que en su mayoría pertenecen al sector farmacéutico e incluye empresas de Canadá y Estados Unidos, los lideres a nivel mundial.

Estrategia de negocios

Ampliar y diversificar constantemente la oferta de contenidos; responder a los nuevos hábitos y demandas de los consumidores; e integrar en un solo dispositivo y factura la variedad de servicios que comercializa es una propuesta de valor que suena demasiado ambiciosa como para ser cierta. Sin embargo izzi que encabeza Salvi Folch desarrolla exitosamente una estrategia de negocios que consolida a la compañía como el operador de televisión de cable más importante en México. Recién sumó a su catalogo el contenido de Starzplay, filial de Lionsgate con una vasta oferta de series y películas originales, que también se puede disfrutar en la aplicación izziGo. El contenido de izzi es muy amplio y variado por que incluye desde canales deportivos propios como Afizzionados y el de la NFL; canales especializados como Dog TV; además del catalogo de programación infantil; y miles de películas y series nacionales y extranjeras.

Experiencia financiera

Fuentes de financiamiento y asesoría especializada son requisitos básicos para que los proyectos de inversión de la iniciativa privada no sólo se detonen sino que sigan apoyando el crecimiento de la economía en su conjunto. Un aliado indiscutible son los fondos de capital privado que cuentan con más de 30 mil millones de dólares para el desarrollo de esquemas. Y en este sentido Alberto Sentíes Palacio un asesor financiero con más de 20 años de experiencia en colocación de créditos para magnos proyectos de infraestructura e incluso para empresas nacientes, destaca la relevancia de elegir a verdaderos expertos para asegurar las mejores condiciones de financiamiento del proyecto y en consecuencia del plan y vialidad del mismo.

@robertoah