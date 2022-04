Poorest first

Cientos de manifestantes de la Campaña de los Pobres cantaban el martes a las afueras de Wall Street: ‘’Fui hacia la casa del rico, / y le arrebaté lo que me había robado, / recuperé mi humanidad, / mi dignidad. / Fui a Wall Street y recuperé lo que me robaron. / No voy a dejar que el sistema me atropelle….

Fue una de 12 marchas regionales que participarán en la ‘magna marcha moral nacional de y por los pobres y trabajadores de bajos ingresos’, programada para este 18 de junio. Así ocuparon la casa de bolsa de Nueva York. Así se preocuparon por los bajos ingresos de 140 millones de estadunidenses que no tiene seguro de salud universal, con todo y el problemón de la Covid.19...

No cabe duda que donde quiera se cuecen habas… Y es la misma queja Urbi et orbi… ¿Habrá en EU un partido Goes to the USA?

Una menos

Mako, sobrina del emperador de Japón Naruhito, que renunció a ser princesa por casarse con un plebeyo, consiguió trabajo en el Metropolitan Museum of Art (el Met), toda una institución neoyorquina. Especializada en Historia del Arte, Mako asistirá a los curadores del exquisito museo en una exposición de arte asiático.

¡Una desempleada menos! ¡Qué bueno que ya encontró chamba en lo que ella se especializó, y en tan prestigiado lugar! Y por méritos propios, no sólo por ser de sangre azul, (no…)

No todo es video

El paracaidista brasileño Luigi Cani, realizó en el Amazonas uno de los saltos más importantes de su vida. En esta ocasión, el poseedor del récord mundial del salto en paracaídas más pequeño del mundo, lanzó durante el salto más de 100 millones de semillas —de 27 especies de árboles nativos del bioma local— a una zona remota deforestada en el corazón de la región amazónica, reportaron los medios locales. Las semillas lanzadas en una acción de activismo para ayudar al Amazonas, tienen un índice de germinación superior al 95%, y de esta forma un gran porcentaje podrá lograr crecer sin ayuda humana.

¡Óiganlo ustedes, ambientalistas de video, que también hay verdaderas formas de ayudar y defender el medio ambiente..!

Aguas con cabilderos

Quito Honesto, la comisión municipal anticorrupción de la capital de Ecuador, inició una investigación de oficio ante las informaciones de presuntos sobornos pagados por empresas españolas en 2013, para adjudicarse una consultoría para la construcción del Metro de Quito. Que también la Fiscalía Anticorrupción de España, abrirá de manera separada una carpeta de investigación…

Tal vez habrán de estudiarlo los legisladores… Con que no se les infiltre un cabildero como el italiano Paolo Salerno, o un español de Odebrecht, que hasta vayan a sentarse en una curul al lado de una legisladora y con toda la actitud de Conquistador venido del Viejo Mundo…

¡Disfruten!

¡Felices Días Santos, y a esperar la resolución de la Reforma Eléctrica y de las elecciones en la bella Francia!