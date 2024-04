El día de hoy se llevó a cabo el tan esperado Primer Debate Presidencial 2024 entre los Candidatos de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez y de Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Máynez postulantes a la Presidencia de la República.

Los temas principales que se debatieron fueron tomados en cuenta desde la opinión de la ciudadanía, quien envió cuestionamientos para este ejercicio de planteamiento y solución de diversas problemáticas en materia de Salud, Educación, Combate a la corrupción, No discriminación y grupos vulnerables, y Violencia contra mujeres.

Cada uno de los Candidatos contó con el mismo tiempo para presentar su o sus propuestas en cada una de las materias antes mencionadas. Sin embargo, la Candidata de Sigamos Haciendo Historia, la Dra. Sheinbaum, aprovechó muy bien su tiempo a fin de dirigirse a los mexicanos para presentar sus propuestas de manera seria, formal, como a ella se le conoce, se observaba claramente muy bien plantada para responder cada uno de los planteamientos y no caer en distracciones por parte de sus oponentes.

Caso contrario, la candidata que de acuerdo a las encuestas ocupa el segundo lugar en las preferencias de la ciudadanía, Xóchitl Gálvez, su tiempo lo ocupó más en enfocarse más a provocar y a denostar con mentiras a su rival más fuerte, la Dra. Sheinbaum, quien de manera muy sobria e inteligente siempre se mantuvo respetuosa y para no caer en su juego, le contestó simplemente que presentara pruebas, mismas que naturalmente no pudo exhibir. Gálvez, además de su atuendo blanco con el que quiso engañar que no pertenece a ningún partido por el historial que acumula el y los partidos que representa, se atrevió a afirmar ante millones de ciudadanos que no es militante de ningún partido político, cuando ella en primer lugar es la candidata del PRI, PAN y PRD (PRIAN), así como sabemos que fue Delegada del PAN y actual Senadora con licencia del PAN.

Y del tercer Candidato, Jorge Máynez, no hay mucho qué decir, se autopercibió como el que no va a ganar y que solamente aprovecha la oportunidad de su Partido de representarlo en esta primera candidatura a Presidente de la República, demostrándose siempre con una sonrisa.

Claudia Sheiinbaum, no solo ganó este debate sino también ganará la Presidencia de la República. ¡Vamos con Claudia!.