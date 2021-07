Regreso, ¡seguro!

En los últimos días el Presidente López Obrador anunció que el regreso a las escuelas será el 30 de agosto y señaló: “no podemos seguir con las escuelas cerradas, necesitamos abrir, de modo que el inicio de clases se va a dar; tenemos que regresar a finales de agosto de acuerdo con el calendario escolar”. Esto es armónico con el llamado de la UNESCO y UNICEF a reabrir las escuelas, en particular a los únicos 19 países del mundo que las mantienen cerradas, entre ellos México. Ambos organismos sostienen que la pérdida de aprendizajes quizás nunca se recuperen si las escuelas permanecen cerradas; también resaltan los daños socioemocionales, la violencia doméstica, el incremento de la brecha educativa e incluso la mala alimentación, todo lo anterior derivado del confinamiento.

México fue de los primeros países de Latinoamérica en cerrar escuelas, como medida de prevención y para mitigar los impactos de la pandemia. Sin embargo, año y medio después, las condiciones han cambiado y es fundamental el regreso a los planteles educativos. Sin embargo, se requieren lineamientos claros por la Secretaría de Salud, que permitan dar claridad a la comunidad educativa, de cómo será el regreso presencial.

Para el próximo ciclo escolar se ha trabajado en asegurar las condiciones para reabrir las escuelas, elaborando tequios de limpieza en prácticamente todas las escuelas, realizando mantenimiento mayor y menor con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, y vacunando a todo el personal educativo; además para el inicio del ciclo escolar 2021-2022 habrá un gran número de vacunados en todo el país, incluyendo a los mayores de 18 años.

Ya no hay pretexto, no se pueden seguir procrastinando las actividades académicas presenciales, sin embargo, es importante contar con la confianza de las familias, docentes y toda la comunidad educativa. Nadie está en contra del regreso; prácticamente todos coincidimos que son urgentes las clases presenciales, incluso el sindicato y la CNTE; sin embargo frente a esta adversidad no existirán condiciones perfectas o idóneas, pero lo que si existirá es un daño académico en una generación de estudiantes.

La realidad es que el futuro del país ya no aguanta más tiempo fuera de las escuelas y es necesario el retorno a las aulas por nuestras niñas y niños; el que esté en contra de ello, está en contra de la

