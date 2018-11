Tiempo extra | La semana 10 de la NFL

Quedó en el retrovisor y ahora todos estamos listos para el Monday Night México en el Estadio Azteca. LA Rams y Kansas City jugarán en... Mejor ni le sigo porque voy a llorar.

Después de una amenaza de boicot de parte del gremio de los jugadores por las condiciones del terreno de juego en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, la NFL decidió mover el partido a Los Ángeles, California.

Las pérdidas económicas serán astronómicas para todos los involucrados pero la confianza de la liga en nuestro país es lo que más me preocupa.

Después de lo ocurrido podría cambiar radicalmente, en especial con los 3 años de contrato que existen para jugar partidos de la temporada regular en nuestro país.

Por cierto, para los que les gustan las teorías de conspiración, la línea de puntos de este partido está por encima de los 60 puntos ¡¡¡UNA LOCURA!!! La más alta en los últimos 32 años.

Los dos equipos presumen ofensivas sumamente explosivas y con las condiciones del césped en el Estadio Azteca (aunque no son peores que el estadio de los Raiders que a principio de temporada compartía inmueble con los Atléticos del béisbol), difícilmente podrán cubrir la línea. ¿Será que Las Vegas y las apuestas dominan al mundo deportivo?

EN COSAS MÁS AGRADABLES AQUÍ LES DEJO EL RE-WIND DE LA SEMANA 10.

- Los Bengals fueron humillados 51-14 por New Orleans Saints y Drew Brees que además sumaron más de 500 yardas de ofensiva en una debacle terrible del equipo comandado por Marvin Lewis.

Así, Cincinnati se convirtió en el primer equipo en la historia en permitir 500 yardas en 3 juegos consecutivos.

-Decidir no jugar algunos partidos en la temporada por situaciones contractuales es respetable, pero también puede ser catastrófico.

El cuerpo humano nunca perdona y el no estar preparado para un deporte con un alto nivel de exigencia puede desencadenar una lesión como la que sufrió el receptor Dez Bryant.

Esta situación sin duda influyó para que el corredor Le’Veon Bell no se presentara con Pittsburgh a jugar en este 2018.

- DOS LEYENDAS SIGUEN SUMANDO NÚMEROS FUERA DE ESTE MUNDO.

Primero Drew Brees de los Saints, quien ya tiene 509 pases de anotación y que solamente está a 31 de romper la marca histórica de Peyton Manning.

A su vez el receptor de Arizona Larry Fitzgerald ya tiene 15,902 yardas en su carrera superando en el segundo lugar de todos los tiempos a Terrell Owens y con la mira puesta en el récord de Jerry Rice.

Y no podemos olvidar al hombre que parece nunca envejecer, Frank Gore.

El corredor de Miami se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en tener al menos 500 yardas por tierra en 14 temporadas consecutivas.

El imperio del mal encabezado por Bill Belichick tienen marca de 0-2 ante entrenadores en jefe novatos que trabajaron anteriormente en Nueva Inglaterra. En esta ocasión Mike Vrabel y sus Titans sorprendieron a los Patriots este domingo algo que anteriormente hizo Matt Patricia con sus Lions.

Los Raiders son malos (y no en el buen sentido de la palabra... o mal sentido de la palabra... o ya no sé cómo describirlo) pero los Bears son buenos, muy buenos a la defensiva y esto en gran medida es gracias a Khalil Mack quien regresó de una lesión en el tobillo y logró un par de capturas ante Detroit.

No me cansaré de decirlo, Oakland le pagó 100 millones de dólares al hombre equivocado. ¡Era Mack no Gruden!

Una cosa es acumular 273 yardas por tierra y perder el partido... ¡Hola Seattle!

Y otra es sumar 501 yardas de ofensiva y SÓLO lograr 3 puntos... ¡Hola Tampa Bay!

Desde el último partido que tuvieron en casa el pasado 7 de octubre, Los Chargers han viajado más de 22,500 kilómetros entre Cleveland, Inglaterra, Seattle y Oakland.

El jet lag no ha sido factor ya que han ganado 6 partidos consecutivos y están tocando la puerta para ser considerados favoritos para llegar al Super Bowl en la Conferencia Americana.

JUGADOR DE LA SEMANA RB Todd Gurley, Los Ángeles Rams

MVP Todd Gurley por favor a partir de hoy (aunque Drew Brees sigue siendo el favorito sentimental), el corredor de los Rams se convirtió en 1 de 4 jugadores en la historia de la NFL en anotar un Touchdown en 10 partidos consecutivos. ¿Los otros? Integrantes del salón de la fama; O.J. Simpson, Lenny Moore y Elroy “Piernas Locas” Hirsch.

ENEMIGO DE LA SEMANA K Cody Parkey, Chicago Bears

La malaria de los pateadores es REAL y preocupante.

Algo está pasando en la NFL que siguen fallando puntos extra y goles de campo. Ahora fue Parkey quiEn erró 4 de 6 intentos este pasado fin de semana demostrando que la epidemia no ha sido contenida. ¿Será este el Apocalipsis Zombie?

ASÍ LAS COSAS, Y RECUERDEN SABE MÁS EL DIABLO POR VIEJO QUE POR DIABLO.