Urgen resultados por el bien de México

A nueve meses de dar inicio a la actual administración, los mexicanos recibimos del titular del Ejecutivo Federal el Primer Informe de Gobierno que mandata la Constitución. Sin duda, han sido meses en los que el Ejecutivo Federal se ha encontrado con un Congreso de la Unión colaborador con la responsabilidad de gobernar, se han dado a la Administración Pública las herramientas propuestas para lograr que la gestión que hoy tiene el presidente, sea lo que todas las y los mexicanos requerimos con urgencia.

Es importante señalar que las cifras entregadas en el informe, podrían hacer aparentar que el país va por buen camino, lo cierto es que no todo es como se describe, existen muchos temas que no se han resuelto por parte de la administración en turno y no se observa que puedan ser resueltos en el mediano plazo, temas que se han vuelto una preocupación para las y los ciudadanos que confiaron con su voto un cambio en el sistema de gobierno, pero que hoy se perciben desprotegidos.

La seguridad, por ejemplo, ha sido uno de los pendientes más relevantes en los últimos meses, sin dejar de señalar que a partir de la naturaleza de ese fenómeno, surgen problemas como la migración, la economía que se ve cada vez más lastimada y una cohesión social casi inexistente. Incluso, en este informe se reconoció a la inseguridad como el pendiente más grande que necesita resultados inmediatos, hoy el presidente cuenta con la Guardia Nacional, habrá que esperar los resultados, la pregunta es ¿cuanto?. Lo que se observa y se reconoce en el informe, es que el problema de inseguridad lejos de revertirse, se ha recrudecido haciendo que los muertos aumenten alarmantemente.

Otro tema en crisis es La salud, donde en los últimos meses se han generado profundas carencias en el suministro de medicamentos, que impactan lamentablemente en los niños y niñas que requieren de tratamientos para afrontar sus enfermedades catastroficas. Hoy vemos en los padres la desesperación de no contar con las medicinas ni tratamientos mínimos que les permitan a sus pequeños combatir a enfermedades tan terribles como el cáncer.

En materia de política exterior considero se requiere de una mano firme y respetuosa de la soberanía de las naciones, es preocupante ver el constante acoso del gobierno estadunidense que ha visto en México un escudo para no asumir sus responsabilidades, usando las instituciones de nuestro país a su antojo so pena de ser acusados de violadores de derechos humanos, por el momento, hemos logrado patear la pelota metros más adelante, pero la vorágine de la relación con la persona que hoy gobierna nuestro vecino país del norte, se observa lenta, débil e inclusive demasiado condescendiente, habrá que estar atentos a la evolución de la misma.

En materia económica urge un plan y una visión de largo plazo que elimine por completo los calificativos y las divisiones, ya que los empresarios mexicanos requieren a nuestro gobierno como el gobierno para todos, ya que sin el apoyo de los empresarios no habrá forma de detonar el desarrollo económico de cara al futuro y a una eventual crisis económica mundial que se antoja como de las más graves que se han vivido en las últimas décadas.

El informe de gobierno habrá de servir como el documento de análisis de donde estamos parados, para que todas las fuerzas políticas construyamos un país diferente, un país que esté más unido y que se eliminen por completo las confrontaciones estériles que no nos llevan a ninguna parte, terminar con chairos y fifis. Sería absurdo pensar que la corrupción ha sido erradicada, ya que existen pendientes claros para hacer de este un país transparente y que rinda cuentas.

Hoy no necesitamos un informe de lucimiento personal, requerimos un informe de resultados positivos que al menos mantenga la esperanza de un país más próspero que por fin le haga justicia a la ciudadanía. No podemos dejar la oportunidad de aceptar las responsabilidades correspondientes y actuar en consecuencia, de lo contrario, será el pueblo de México quien sufra las lamentables consecuencias.