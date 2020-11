El diseño mexicano es una profesión poderosa: Francisco Cancino

El color del arte textil, sus técnicas y la cultura de México han sido por más de una década el eje de inspiración que ha impulsado la obra del diseñador chiapaneco Francisco Cancino. Ahora logra posicionar al diseño nacional entre lo mejor de la creación de habla hispana, al recibir el Premio Diseño de Moda Textil y Complementos de la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid, España.

Se trata del máximo galardón que otorga la Asociación Diseñadores de Madrid, organizadora de la bienal, que recibió 420 trabajos procedentes de 23 países de América Latina, España y Portugal enfocadas en diferentes áreas del diseño.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En esta contienda creativa, Franciso participó con su colección Tierra, creada a partir de su firma homónima. Está compuesta de prendas para dama elaboradas en lana, lino, seda, algodón, manta mexicana producidas y procesadas en Chiapas y Tlaxcala. "Es una colección súper colorida, donde resaltan el blanco, negro, gris, cardenal naranja y azul índigo".

Promover a México, "ha definido el camino de mi quehacer profesional. Este reconocimiento demuestra que el diseño nacional como disciplina creativa, se define actualmente como una profesión poderosa e importante generadora de oportunidades y de desarrollo para nuestro país y que aporta grandes cosas a los consumidores", dijo Cancino, en entrevista para El Sol de México.

El premio al Diseño de espacios fue para Mi casita Preschool and Culture Center, de Venezuela; en la categoría Diseño digital el ganador fue Faces of Assassination Website Estudio: café, de Brasil; el Diseño de Producto fue para el estudio Innage de Portugal; en Diseño Gráfico la firma Deo, y Diseño Integral a Fundación Madrugada, ambos de Chile.

El jurado estuvo integrado Paola Antonelli y Anna Burckhardt, Ti Chang, Chaz Maviyane-Davies (todos de Estados Unidos), Fernando y Humberto Campana (Brasil), Marina Willer (Brasil e Inglaterra), Stiven Kerestegian (Chile y Suecia), Danielle Lafaurie (Colombia) y Marisa Gallén (España).

La Bienal permanecerá hasta finales de enero y albergará durante su semana inaugural, una exposición, debates, conferencias y otras actividades complementarias que girarán en torno a todas las áreas del diseño y se desarrollarán en formato presencial y virtual con acceso gratuito.

La ganadora del Premio Nacional de Diseño de Moda 2020, Ana Locking, ofrecerá una conferencia, mientras que hoy Cancino llevará a cabo una conferencia, y por su parte la diseñadora colombiana de joyas y accesorios y jurado de esta edición, Danielle Lafaurie, mantendrá una charla con algunos de los autores premiados en la categoría de Diseño de moda bajo el título Moda. Diseño, identidad y sostenibilidad.

Entre costuras y retos de la industria

Después de haber lanzado la marca Yankapot, Francisco Cancino decidió cambiar el rumbo hacia su marca homónima, como un paso que él define como parte de una evolución.

"Fue el cierre de un momento importante de mi vida, han sido 10 años de toda una vida con una marca que después tuvo un paso orgánico y decidí crear una marca que llevara mi nombre. Ahora no estoy trabajando con artesanos mexicanos pero mantengo la producción de telas hechas mano, en colecciones que hablan de mí y de mi país, ese es el hilo conductor de mi carrera".

Moda C&A presenta una colección de abrigos fabricados con cuatro millones de plástico

Dice que su mayor reto actualmente es enfrentar el desafío por el que atraviesan todas las industrias tras la pandemia. "Es el mismo que enfrentamos todos ante la situación actual, salir adelante con nuestros propios medios. Pero sigue siendo el tema de siempre, que es el mercado en el que nos desenvolvemos en México. En este país hay muchos diseñadores con muy buena calidad pero el todavía es un terreno estéril, la gente está más enfocada en el consumo rápido, el fast fashion o a comprar lujo internacional y eso nos deja un mercado muy limitado eso se ha exacerbado por la crisis del Covid-19 pero sigue siendo el mismo reto".

Para el creativo existen plataformas que impulsan el talento mexicano de manera efectiva pero falta mucho por hacer. "Llevo más de una década en este medio y a lo largo del tiempo he visto diferentes gestiones para la impulsar el diseño local. Estamos en un mejor momento pero es difícil guardar la consistencia en las cosas que se proponen, porque no se puede dar alternativas dos temporadas y después dar sólo una. A pesar de que no hay estímulos federales para la creación de moda ni forma de obtener credibilidad financiera, llegan este tipo de reconocimientos donde México es reconocido de entre muchos países".

La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo el pasado martes en una transmisión en vivo desde Madrid. Con información de EFE