Karla Díaz disfruta el lanzamiento de su floral boutique Luka

Karla Díaz se estrena como empresaria lanzado su floral boutique “Luka” con la que busca hacer revivir ese detalle de regalas rosas rojas con un estilo diferente y romántico gracias a su amor por las flores y sobre todo por grandes detalles que ha tenido en su vida.

La integrante de JNS presentó su propuesta rodeada de su familia, sus mejores amigas entre ellas, Tanía Rincón, Gaby Carrillo, Jimena Pérez “La Choco”, su amiga del grupo Melissa, Anggie y Regina no pudieron estar por estar de viaje y su socio Luis Tomás, entre otros, con quienes celebró este momento de éxito.

“No es nada fácil regalar la mejor rosa y todo nació porque siempre me ha gustado que me regalen flores, me encontré con mi socio hace 10 año y siempre me mandaba flores en mi camerino en cada show, eso me inspiró, me da vida, satisfacción, y como su familia se dedica al cultivo de rosas, de ahí nació la idea Luka de Luis y Carla”, explicó a JDS la cantante quien dijo que hay mas de 30 tipos de rosas.

Moda Tane presenta su primera colección de dijes inspirada en México

Con este proyecto, Karla sigue con su gira del 90’s Pop hasta diciembre, como JNS lanzarán su nuevo sencillo grabaron el videoclip en Acapulco y en este andar, la cantante aclaró lo que pasó en Monterrey donde fue invitada a un bar gay para amenizar un momento de la noche, sin embargo, salió abucheada.

“Yo fui contratada para hacer presencia, bajé al escenario, hice una capella ‘Dime que me amas’, pero a la gente se le vendió que iba a cantar, pero tengo restringido cantar con pistas fuera del grupo. Fue incómodo no sabía que pasaba y me sentí triste porque nunca me había pasado”, contó Karla.

Aunque le han pasado buenos y malos momentos como este, en el amor también tuvo un mal sabor de boca, pero hoy grita a los cuatro vientos que su relación con Daniel del grupo Madison va de lo mejor. “Todos pasamos cosas positivas o negativas, pero ahora estoy enamorada, es un increíble hombre”.

Lo que no volverá a ser en la vida es posar para una revista de caballeros, como lo hizo en un momento perfecto de su vida, “me siento orgullosa y contenta de lo que hice en ese momento fue Karla sin Jeans, literal, estuvo divertida, la gente lo vio bien y todas las decisiones que tomo las hago con mi familia”.