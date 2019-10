Lewis Hamilton dará pelea en la pista

Todo está listo para vivir la emoción del Gran Premio de México de la F1, el circuito de la velocidad más importante de Latinoamérica con la participación de las grandes figuras del automovilismo internacional.

Este encuentro deportivo se convierte en todo un acontecimiento. Los aficionados, familias enteras y personalidades del mundo del espectáculo y social, asistirán durante tres días al Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de todo un espectáculo de adrenalina y velocidad.

Previo a la competencia, algunos de los pilotos que se enfrentarán por ganar el anhelado trofeo, realizaron una serie de actividades donde convivieron con sus fans, firmaron autógrafos, se tomaron la típica selfie y hasta entrenaron con rutinas de box y otros deportes para relajarse y divertirse.

LEWIS HAMILTON

Una leyenda del automovilismo, ha batido récords, ya que lleva 5 triunfos en toda su carrera, ahora es embajador a nivel mundial de Puma, y vivió una experiencia totalmente deportiva, al mostrar parte de su entrenamiento que lo mantiene en forma para ser un excelente piloto.

Influencers, famosos y embajadores de la firma de diferentes países de Latinoamérica, entrenaron al lado del británico en las instalaciones de Inspark de Plaza Carso.

Las actividades se dividieron en tres estaciones, la primera fue un entrenamiento funcional y de resistencia, donde se realizaron ejercicios de crossfit; la segunda fue un circuito de entrenamiento virtual, en el que, con unos lentes de realidad aumentada, hacían movimientos con los brazos y la última y la más divertida fue una practica de box, en la que Hamilton se enfrentó a Julio César Chávez.

“Estoy súper feliz de estar aquí y de ver cómo me recibe la gente mexicana, estoy muy emocionado por todo y por comer tacos", expresó.

TATIANA CALDERÓN

Es una joven piloto de 26 años de edad, originaria de Colombia, participa en la Formula 2 con el equipo BWT Arden, siendo la única y primera mujer de dicha categoría. El año paso debutó en la F1 precisamente en el autódromo y este año regresa para correr en la Porsche Supercup con el equipo Project 1.

La colombiana, radicada en Madrid, durante su estancia en la ciudad, se ha mostrado muy contenta con esta nueva oportunidad en su carrera deportiva, disputará las dos carreras (sábado y domingo) de la última ronda, agregando así una categoría más a su amplio listado en donde destaca la Star Mazda Champioship, European F3 Open, Campeonato Europeo FIA Fórmula 3, Fórmula 3 Británica, entre otras.

“La velocidad para mi es como una adicción, me encanta que cuando vas al volante, tomas una curva o rebasas a alguien, te das cuenta de que el límite que creías tener, no es realmente tu límite, la velocidad te hace retarte a ti mismo y eso es lo que más me gusta de lo que hago”, dijo la piloto a El Sol de México.

Durante un exclusivo brunch realizado en el stand de la firma eyewear Carrera, de la cual, Tatiana es la imagen de la colección otoño- invierno, la millennial compartió su experiencia en este deporte y dijo que uno de sus máximos sueños era competir en la F1, “uno de mis máximos sueños era montarme en una F1 y el año pasado debute, lo hice en el autódromo y este año otra vez, así que estamos haciendo un gran trabajo, estoy convencida de eso”.

Sobre los estereotipos que se tienen de que las mujeres no son aptas para ir al volante, comentó “creo que hay que cambiar esas percepciones que se tienen esto viene de la cultura y educación, pero no podemos generalizar, hay mujeres que les gusta maneja y a otras no y lo mismo pasa con los hombres. Es importante demostrar que como mujeres no hay que ponernos límites o quedarnos con lo que dicta la sociedad”.

De su entrenamiento compartió que es un deporte de mucha disciplina, y que se requiere de mucha fuerza física y mental, entrena 2 horas diarias en el gimnasio, no come gluten e hizo hincapié en la hidratación es muy importante.

MAX VERSTAPPEN & ALEX ALBON

Ambos pilotos compiten para Red Bull Racing de Fórmula 1, durante su visita a nuestro país visitaron la pop up store de Puma, ubicada en una tienda departamental de Durango, en la colonia Roma, donde además de convivir con fans y firmar autógrafos, pusieron a prueba su habilidad y destreza en un divertido rally.

Personalidades VIP también fueron parte de esta experiencia, en la que los jóvenes pilotos expresaron su emoción al participar en la importante carrera, “me gusta estar aquí, hoy probé los tacos pero me parecieron un poco picantes”, dijo Alex quien tiene 23 años y es originario de Londres.

En el rally hubo varias pruebas, como un simulador de autos de carreras; tirador de dardos; speed of light player, hasta hacer un algodón de azúcar, “este reto es muy divertido porque es muy mexicano, la fiesta mexicana nos gusta”, comentó Max, originario de Bélgica.

Sobre la adrenalina que vive Verstappen al correr en la pista, dijo a El Sol de México, “me enciende, al principio llega a altos niveles, conforme va pasando el tiempo se baja, pero también es muy poderosa, te hace olvidarte de todo, te hace muy fuerte, es como un superpoder”.

También compartió que su gusto por los autos fue inculcado por su padre “mi papá también corre carreras, no es profesional, pero el fue lo que lo introdujo en este mundo, de hecho, mi hermana y mi papá me acompañan este momento”.

Por su parte, Alex dijo que está muy emocionado por correr “la pista es muy buena para conducir, estoy muy feliz, no puedo esperar a que ya sea el gran día”.

Albon fue protagonista en diferentes campeonatos nacionales como la KF1 .