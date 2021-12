Ya se nos bajó el estrés pero estoy triste: Lupita Jones tras derrota de México en Miss Universo

Tras la prematura eliminación de Débora Hallal, representante en México en la edición 70 de Miss Universo que por primera vez se realizó en Israel, la directora del concurso Mexicana Universal, Lupita Jones, se pronunció al respecto a través de una transmisión en vivo en la que externó su tristeza al no haber sido seleccionada entre las finalistas la joven sinaloense.

“Ya se nos bajó el estrés pero estoy triste, yo si quería que ganara una latina”, dijo al inicio de su transmisión que ya acumula las más de 36 mil reproducciones.

Lupita, compartió que aunque Débora no avanzó a los primeros lugares del certamen, ella “entregó todo su corazón”, además admitió que seguirá apoyándola en los próximos proyectos que tenga en puerta.

“Esto no termina aquí, hay que estar fuertes para seguirla abrazando e impulsando en todo lo que ella quiera lograr, estoy segura que Débora tiene muchos planes”.

Sobre la nueva Miss Universo, Harnaaz Sandhu, comentó, “India es bella e inteligente, seguro que hará un gran trabajo, tenemos Miss Universo, ¡bravo!”, concluyó.

“Seamos amables con nuestras palabras, busquemos que esa energía sea buena”, agregó.

Así mismo, Andrea Meza, también se pronunció al respecto de la nueva Miss Universo y con una emotiva fotografía del momento exacto de la coronación, escribió “Señorita India, eres Miss Universo, felicidades, eres la de los que son parte de la historia, de esta familia, de este legado, disfruta de este viaje y enorgullece a tu país”, se lee.

Por su parte, Hallal, no se pronunció al respecto, sin embargo ha publicado una serie de fotografías de la After Party del certamen, en las que aparece muy sonriente al lado de la ex Miss Universo, Andrea Meza y otras candidatas a la corona.

La guapa joven que se graduó como licenciada en Administración de Empresas, lució un vestido corte sirena en color azul y escote en V, que combinó con unos aretes largos y su negra cabellera suelta.