Algunos las odian y otros se sienten sexys ¿Qué opinas de los hombres con canas?

Sabemos que estás impresionado porque eres joven y apareció tu primera cana. Por tu mente comienzan a surgir miles de pensamientos que van desde la idea de que estás envejeciendo o por lo menos, ya no te verás igual de radiante y atractivo como ahora; de inmediato pensarás en alguna marca de tinte que viste anunciado en la televisión.

Pero no hay nada de qué preocuparse, aunque no lo creas, las canas en los hombres están más en tendencia que nunca, tan solo, hay que echar un vistazo al look de algunas celebridades que han optado por hacer de éstas su mayor atractivo.

Recientemente, el cantante Alejandro Fernández causó polémica en las redes por lucir un look compuesto por una camisa flores luciendo su barba y cabellera abundante completamente grises, mientras disfrutaba de sus vacaciones por Italia. Pero lo que es cierto, es que desde hace algunos años El Potrillo, ha sabido sacarle provecho a este distintivo con el que sigue conquistando a miles de seguidoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Fernández (@alexoficial)

En este tema, no podemos dejar a un lado al actor George Clooney, quien incluso, desde los años 80, ya mostraba que su cabellera blanca sería lo que le llevaría a obtener importantes papales en el cine como La gran estafa (2021) o Ticket to paradise.

Y ¿qué pueden decir las cientos de fans del doctor más cotizado de la televisión, Patrick Dempsey?, que entre más gris se volvía su cabello, durante las 10 temporadas de Anatomía de Grey, más popular se volvía, siendo el amor imposible de jóvenes y no tan jóvenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patrick Dempsey (@patrickdempsey)

El director, actor y guionista neozelandés Taika Waititi se integra a la lista al igual que el actor mexicano Jaime Camil quienes nunca han podido vencer a la naturaleza de sus genes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taika Waititi (@taikawaititi)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaime Camil (@jaimecamil)

Para algunos no ha sido fácil

Pero para algunos hombres mexicanos, no ha sido tan fácil enfrentar esto, sin embargo, lo han adoptado como parte de su estilo de vida. Preguntamos a algunos de ellos quienes pertenecen a diferentes ámbitos de la sociedad mexicana.

“Mi primera cana la tuve a los 17 años. Lo tomé como un error genético, como una broma de mi organismo. Nunca creí que sería la primera de muchas y que se intensificaría con los años por venir. Estaba consciente de que todos los hombres de mi familia tenían el cabello blanco o gris, pero para lo que no estaba preparado era para atravesar esa transformación en una etapa tan temprana. Al principio sentí rechazo absoluto, pero era absurdo, era yo contra cientos de ellas”, dice Rodrigo Sánchez, de 39 años, communication lead, de la empresa Nubank México.

Rodrigo Sánchez / Foto Cortesía Rodrigo Sánchez

Rodrigo dice que esto no ha sido impedimento para ligar o relacionarse con otras personas. “No he coincidido con una sola persona a la hora del ligue, que no me haya tirado un piropo mencionando mis canas, y casi siempre lleva la palabra 'interesante' de por medio. Eso es lindo, pero al final, el fantasma de la edad también viene implícito y cuando hay inseguridad se puede volver un rasgo que trabaja en tu contra.

“Aceptar las canas como parte de tu personalidad es fundamental, darles un buen manejo y hacer que trabajen para ti, no en tu contra, es lo mejor que puedes hacer. Por ejemplo, un buen corte un tanto arriesgado ayuda mucho porque equilibra las percepciones sobre la edad física que podrías llegar a proyectar cuando tienes el cabello gris. Al final del día nuestra actitud debería ser lo que dicte el cómo queremos ser percibidos. Eso es lo que resulta más atractivo para todo el mundo”.

Para otros es motivo de nostalgia al ver el antes y el después. “Comencé a tener canas a los 35, pero fue gradual, al principio me las quitaba porque me resistía, pero con el tiempo y al salirme más y más me fui resignando; me dio un poco de nostalgia porque me gustaba mi color de cabello natural y aunque muchas amistades me dicen que se ven muy padres, e incluso yo lo puedo admitir, no deja de representar en gran medida la edad o incluso el cansancio. hoy en día las acepto y me gustan.

“Incluso, llegué a comprar un tinte que obscurecía supuestamente las canas, pero no me funcionó parecía que tenía manchas en el cabello”, dice entre risas Alfredo Arnaud, de 40 años, director de Relaciones Públicas de la empresa Catorce Días.

Alfredo Arnaud / Cortesía Alfredo Arnaud

“Pues más bien, lo que me daba era un sentimiento de cansancio, cada que me veía al espejo me sentía muy cansado”, agrega.

Desde la universidad Raúl Ibáñez, consultor de arte, tuvo que enfrentarse al cambio. "Soy canoso prematuro y nunca me causó problema serlo, de hecho, a mi padre lo recuerdo con su pelo blanco. Desde que estaba en la universidad me empezaron a salir las canas poco a poco y no fue sino hasta que estando en una óptica en Estados Unidos, la encargada me dijo que me probara unos lentes de armazón blanco y me dijo que me iba a ir muy bien. Me gustó tanto el look que así me quedé.

“Nunca he usado oscurecedor de pelo, cuando estuve completamente canoso me di cuenta que la gente así me distinguía y de hecho a algunas personas les gustaba esa apariencia; no me siento incómodo con ellas, ahora ya de mayor edad soy muy feliz con mis canas. A cualquier persona que las tenga les recomendaría que no se las pinte, salir el día de mañana con el pelo oscuro se me haría la cosa más ridícula, de hecho dan distinción, así me pienso quedar para siempre".

Raúl Ibáñez / Foto cortesía Raúl Ibáñez

Ellas opinan

Preguntamos a mujeres de distintos rubros sobre sobre el tema, del cual algunas están a favor y otras en contra de que los signos de la edad estén a la vista.

“Siento que es un signo de madurez cuando el pelo se lleva completamente canoso y de descuido cuando solo se notan mechones. Las dos formas indican vejez”, dice Betsabeé Vilchis, trabajadora social.

Sin embargo, hay a quienes las canas en hombres son sexys. “Creo que es natural. O sea, así es el cabello. Yo no entiendo el hecho de esconderlas y vivir atados a los tintes (la raíz sale rapidísimo y raíz de canas se ve fatal). Quizá es porque en mi familia nadie nunca se pintó, ni se pinta las canas. Yo tengo cinco canas, pero igual las quiero. Y siempre me las voy a dejar.

"Además, no sé, siento que está padre lucir tu edad. Trabajo nos cuesta llegar chidos a la edad de las canas, como ¿para qué ocultar quién eres y cuántos años tienes? Entiendo que es la industria de la belleza que nos ha enseñado que envejecer es el enemigo y hay que combatirlo, pero nel, hay que derribar esos prejuicios tontos que nomás nos dejan inseguridades. De hecho creo que por eso las canas en general me parecen sexys, porque es un signo de seguridad en la persona”, dice Margot Castañeda, periodista.

Katya Hernández, asesora tech dice: “Me encanta que los chavos (o los hombres a cualquier edad) tengan canas; para mí me denotan a alguien muy interesante."

El silver fox es tendencia

Tengas o no canas y sin importar la edad, el tinte platinado o mejor conocido como estilo silver fox, se ha convertido en una tendencia mundial para caballeros en los últimos tiempos, que incluso ha sido adoptada por personajes como Maluma, Zac Efron, Adam Levine, Justin Bieber y Jared Leto entre otros.

Pero según la experta Elízabeth Almazan, de la firma All things hair, es necesario tomar en cuenta algo muy importante: “Para llevar un tinte platino perfecto, la decoloración es ineludible, especialmente si tu cabello es oscuro o has pasado previamente por otros procesos de teñido. También considera que se trata de un procedimiento extenso que puede requerir de varias horas o, incluso, de múltiples sesiones espaciadas”.