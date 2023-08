Anuar Layon invita a unirse al movimiento “denim” de forma responsable

El movimiento “denim” ha superado a las tendencias de moda, convirtiéndose en un concepto global al que se han unido diferentes tipos de marcas confeccionando prendas que reinventan los estilos tradicionales de la mezclilla.

Letzai Wong, Jessica y Bertha Marmolejo / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

A nuestro país han llegado propuestas que lograron conquistar a los amantes de la moda, como la firma estadounidense American Eagle, que celebra 10 años de operaciones en México, con un plan de actividades con los que rinden homenaje al textil más utilizado en el mundo.

Valeria Wolf y Danna García / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Para este especial momento, la firma intervino Central Diez, un espacio ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México que será el epicentro de la “fiesta denim” que hasta el mes de octubre albergará conciertos privados, “upcycling” (estaciones de reciclaje), “workshops” dirigidos por Jessica Marmolejo, “stylist” e influencer, así como colaboraciones con artistas mexicanos, entre otras actividades.

“Nuestra finalidad, es brindar a las generaciones jóvenes prendas de calidad que les permitan expresar libremente quiénes son. Además, nos preocupamos por crear constantemente innovaciones tecnológicas enfocadas en la sustentabilidad, no sólo para tener colecciones que conecten con sus usuarios, sino para generar cambios positivos en el planeta”, dijo Dalia Gittler, directora de marca en México y Latinoamérica.

Kay Menac / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Además, el espacio está decorado con elementos hechos a partir del “denim”, como arreglos florales, alfombras, tapices, obras urbanas pintadas a mano cuyo lienzo es la mezclilla, todo esto, bajo la dirección creativa del diseñador mexicano Anuar Layon.

“Estamos muy emocionados porque algo que me ha caracterizado como diseñador, son las colaboraciones que hago con el fin de transmitir un mensaje y que una marca internacional entienda lo que significa la importancia de eso, me hace muy feliz y demuestra que vamos por buen camino”, nos contó el creativo que está detrás de la frase Mexico is the Shit.

Compartió que está colaboración pretende difundir el ADN de la mezclilla desde un punto de vista contemporáneo, “es un textil maravilloso que se puede usar de diferentes maneras, es una revolución de la moda, pero también es evidente que representa un uso masivo de consumo de agua en su producción, por eso es importante consumirla de forma responsable”.

Colecciones "denim" / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Añadió que la mezclilla se puede reciclar y es un material durable, lo que permite lucir de varias formas, “mi recomendación es que cada quien lo use con libertad inyectándole su propia personalidad, lo más importante es que te haga sentir cómodo”.

Invitó a todos los amantes de la moda a contribuir al planeta uniéndose al movimiento del reciclaje, que también promueve la marca, “lo principal es crear conciencia sobre el reciclaje textil. Como parte de esta experiencia también se pueden traer sus piezas para que las donen y se les den doble vida”.

Dalexa Menéndez y María Moreno / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Para inaugurar el espacio, se organizó una fiesta en la que todos los asistentes como, Letzai Wong, Jessie Guerrero, Gabriela Basurto, Patricia Ortega, Dalexa Méndez, entre otros, lucieron looks en “denim” y disfrutaron del show especial que ofreció la cantante Kay Menac. Además tuvieron la oportunidad de intervenir sus prendas de mezclilla con parches y otros detalles.