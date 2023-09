Bad Bunny y Kendall Jenner, juntos en el amor y la moda: la nueva imagen de Gucci

El cantante de reggaeton Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner han confirmado su relación y no solo es, también su amor por la moda.

Ambas superestrellas son la imagen de la nueva campaña de Gucci y a los dos se les ve muy felices con los nuevos productos de la marca italiana.





Tortolos amantes de la moda

Si bien hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre la relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner, ambos presumen su amor, ya no tan secreto, en la campaña Valigeria que presenta la colección Gucci Savoy inspirada en la herencia de marca.

Medios como TMZ y Six Pages habían publicado fotos de la pareja en conciertos, la última vez que se les vio juntos fue a mediados de agosto durante el concierto de Drake en el Kia Forum de Inglewood, California

Sin embargo, el cantante siempre ha sido muy hermético sobre su vida privada. En entrevista para la revista Rolling Stone dio a entender que siempre los medios dirán cosas sobre él, no obstante, la única forma de tener algo de intimidad es progeteger su vida privada.

“Sé que algo va a salir. Sé que (las personas) van a decir algo. La gente sabe todo sobre mí, entonces, ¿qué me queda por proteger? Mi vida privada, mi vida personal. Esa es la única respuesta. Al final, lo único que tengo es mi privacidad”.

La nueva línea de Gucci está enfocada en equipaje, maletas y mochilas de viaje en sintonía con la época otoñal.





“La colección refleja la visión de 102 años de la Firma con respecto a los viajes, que comenzó en Florencia después de que el fundador, Guccio Gucci, regresara desde Londres, donde trabajó como portero en el hotel Savoy”, reza la página oficial.





