Chanel da el último adiós a su poeta, Karl Lagerfeld

Dicen que cuando el sol de París iluminó la cúpula de cristal del Grand Palais, durante la presentación de la colección Fall Winter 2019-2020 de la casa Chanel en París, Francia, se podía advertir una atmósfera de añoranza y respeto. Los asistentes aseguran que era como si Karl Lagerfeld hubiera estado presente.

Montañas nevadas y arboles abrazaron con un sentimiento de ilusión el pueblecito vestido de nieve; un espectáculo que recreó los chalés de una estación de esquí (con todo y el humo de sus chimeneas), al que asistieron editores de revistas internacionales, celebridades, bloggers, modelos y diseñadores de moda de diversos países (entre ellos, la mexicana Artemiza Cruz Villafaña).

Todos querían admirar la última colección en la que trabajó, homenajear su obra y darle un último adiós al hombre fortaleza, al hombre inspiración y al guerrero de la moda, por lo que este desfile celebrado en la Semana de la Moda fue la ocasión ideal. No podían faltar en primera fila sus musas: Claudia Schiffer, Mónica Bellucci y Kristen Stewart, entre otras, quienes llegaron puntuales ataviadas de pies a cabeza de Chanel. Un momento por demás emotivo fue cuando los asistentes y las modelos de pie, emocionadas y con lágrimas en los ojos dedicaron un minuto de silencio como tributo al káiser de la moda, fallecido el pasado 19 de febrero.

El show dio inicio teniendo como de fondo música clásica y la etérea belleza de la modelo británica Cara Delevingne, una de las amigas de Karl Lagerfeld, que abrió el desfile vestida con un abrigo de estampado de ‘pata de gallo’ y un sombrero. También desfiló Kaia Gerber, hija de la modelo Cindy Crawford y la actriz Penélope Cruz, quien cerró la presentación luciendo un look en total white, el cabello recogido y en su mano, una camelia blanca como símbolo de admiración al legendario diseñador.

Destacaron siluetas oversized, trajes perfectos, abrigos, vestidos y capas. Predominaron los colores negro y blanco; y la mezcla de ambas tonalidades que la casa francesa utiliza como bandera de identificación para expresar elegancia y luz.

El romántico beige y el tejido tweed no podía faltar. Los accesorios como siempre fueron sublimes y delicados: collares, broches, plumas, cierres y camelias; y todas las referencias que engloban la exquisitez y fuerza de la Maison de la cual Karl durante 36 años fue el poeta, logrando reinventar sus colecciones, adaptándolas a la modernidad y posicionando el nombre Chanel al nivel más alto de la moda. Al finalizar el evento, Virgine Viard, directora creativa de Chanel que preparó junto con Karl Lagerfeld el desfile, agradeció a los asistentes, quienes recibieron una copia de una ilustración de Karl Lagerfeld y Coco Chanel, y la frase: The beat goes on…

ADMIRACIÓN ETERNA

La vida de la emprendedora Artemiza Cruz Villafaña continúa yuxtapuesta a Paris. En los últimos años ha visitado la ciudad luz en diferentes momentos para actualizarse en el campo de la moda y lograr su anhelo de trazar un diseño con la perfección de la alta costura. Invitada por Chanel México, llegó a Paris, France un día antes del desfile y se hospedó en el Hotel Mandarín Oriental, cerca de Place Vendome, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad. El día del evento, además de irradiar garbo con prendas icónicas, fue maquillada por los makeup artist de la Maison. Durante su estancia también visitó su taller de alta costura en donde se elabora el trabajo artesanal de sus bordados: “La admiración te ayuda a ser mejor, te permite conocer tus limitantes y aprender de tus fortalezas. Karl Lagerfeldha sido una fuente de inspiración constante para los diseñadores. Admiro su ingenio y cómo ha trascendido más allá del tiempo”.