Conoce el color que protagonizará tus looks en 2022 

Hace algunas semanas Pantone anunció oficialmente que el Very Peri, es el color que reinará en el 2022.

Se trata de una nueva mezcla entre el azul y el rojo violáceo, “el Pantone Color of the Year es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura mundial y expresa la respuesta a lo que la gente busca en este color", dijo Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute.

Añadió que las características de este color son, “mostrar una actitud alegre y animada, así como una presencia dinámica que despierta la valentía de crear una expresión imaginativa”.

Las pasarelas de moda son una antesala de las tendencias que predominarán en las próximas temporadas, y Prabal Gurung, Givenchy, Tom Ford, Chanel o Versace, ya nos han dado un adelanto de cómo portarlo en nuestros looks.

Para tener un panorama más claro, Círculos platicó con la asesora de moda Lula Tena quien nos compartió consejos básicos para saber combinarlo con mayor facilidad.

“Es la primera vez que crean un nuevo color para elegirlo como el del año, en vez de escoger uno de su biblioteca. Es un color que se inspiró parte en el mundo real pero también mucho en el digital. Por eso buscaron un color que guardara un balance entre cálido y futurista”, nos contó, la también fashion blogger en Lula Vibes.

Lula antes de compartirnos sus tips, explicó que la asesoría de imagen consiste en “ayudar a encontrar nuestro estilo, no se trata de transformarnos, sino de saber cómo elegir nuestra ropa, utilizar la ropa que tenemos en el armario pero de la forma correcta”.

Desde la psicología del color, el Very Peri representa también sabiduría y espiritualidad, además de fuerza y poder, por eso Tena dice, “que es importante transmitir ese mensaje con nuestros outfits, además de que las prendas reflejan nuestra personalidad”.

Looks arriesgados / Cortesía | Zenayda y especial

Total Looks: La tonalidad del año, también desprende varias gamas de color que van desde los más claros, hasta aterrizar en los morados vibrantes. “Esto nos permite crear total looks ya sea de una gama clara o morados intensos”, compartió.

Con colores básicos: Al ser un color azul violáceo, se podría decir que es muy sencillo a la hora de combinar, “puedes acompañarlo con tonos neutros como el blanco, gris o negro quedará perfecto sin problemas”, compartió.

Un ejemplo sería el look de Anya Taylor-Joy que lució un vestido de Oscar de la Renta que combinó con unas pantimedias negras, para recibir el premio Face of the Year durante los CFDA Fashion Awards en 2021.

Looks arriesgados: “Si eres de las que prefiere colores más vivos, puedes llevarlo con beige, amarillo y hasta naranja, tonos que seguro crearán un contraste atractivo a la hora de vestir”.

Añadió que la idea es que te sientas cómoda y segura al portar tus prendas.

“Puedes crear looks románticos, atrevidos, cómodos, todo lo que se te ocurra, es una tonalidad que inspira”.

Zendaya usó un vestido asimétrico transparente de Versace / Cortesía | Zenayda y especial

Zendaya usó un vestido asimétrico transparente de Versace durante los BET Awards que además de tener un arriesgado escote, tenía detalles en fiucsa y amarillo.

Llévalo en todas partes: No precisamente debe ser en prendas que lo portes, también puedes llevarlo en accesorios, zapatos o hasta en uñas y cabello.

Otros colores que protagonizarán el 2022

Verde: El Emerald Green o verde esmeralda, llegó para quedarse en nuestras vidas, ganando influencia dentro y fuera de nuestros clósets gracias a su elegancia y armonía. Esta temporada, viene acompañado de matices más discretos, como verde menta, con los que podrás crear outfits fascinantes.

Esta temporada, el little green dress será todo un hit. Inicia el año con una silueta body para brillar en esas ocasiones especiales.

Si prefieres algo más casual, una varsity jacket será tu mejor opción. Puedes usarla con unos jeans y una camiseta blanca, o si prefieres lucir matchy-matchy, con un crop top de manga larga.

Very Peri, es el color que reinará en el 2022 / Cortesía | Zenayda y especial

Azul: Desde un matiz vibrante y con acentos púrpuras como Very Peri , este color te ofrece un sinfín de posibilidades para divertirte y actualizar tus looks fácilmente, podríamos decir que es e nuevo negro.

Si te gustan los clásicos con un twist, apuesta por un crop top de largo ajustable para esos días de calor. Y para sorprender en una fiesta, un slip dress en terciopelo tiene el balance perfecto entre sensualidad y elegancia.

Elige diseños que resalten tu individualidad como un vestido con un print floral intenso o unos skinny jeans con divertidas aplicaciones de besos.

Rosa: Atrévete a usar un tono versátil y sofisticado en todos sus matices. Esta temporada, la gama de este color es más fácil de combinar que nunca.

Contrasta el romance de un top de mangas globo con la practicidad de unos mom jeans y prepárate para atraer todas las miradas.

Si tu estilo es más clásico, una maxifalda en blanco y rosa se convertirá en una de tus statement pieces de la temporada.