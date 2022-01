El look con el que Lily Collins se corona como la más glamurosa

Lily Collins ha alcanzado la fama no sólo por ser la hija del músico Phil Collins y de la actriz Jill Tavelman, sino por su protagónico en la serie Emily in Paris (Emily en París), donde encarna a Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing de Chicago, amante de la moda y muy glamurosa que ha cautivado con cada uno de sus looks.

Fuera de la ficción, Lily ha demostrado que al igual que Emily, tiene buen gusto y estilo a la hora de vestir. Así lo confirmó con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, para el deleite de sus más de 25 millones de seguidores.

Complementó su look con un peinado de fleco en capas. Foto: Instagram @lilycollins

Las instantáneas fueron tomadas durante su visita al programa de James Corden, donde lució un atinado look firmado por Saint Laurent, que se incluye en la colección pre-otoño 2021.

Se trató de un vestido negro de terciopelo y detalles en dorado, con manga larga y cuello victoriano, que combinó con una botas negras over-the-knee boot, que son un estilo de zapato que llegan hasta arriba de la rodilla, dejando al descubierto una parte del muslo, mismas que se han ganado un lugar entre los deslumbrantes atuendos de las famosas.

Foto: Instagram @lilycollins

Lo curioso de este look es que las botas no solo están en el armario de Collins, también en el de Emily, pues en varias ocasiones se ha visto a su personaje vistiendo el mismo par de zapatos que son el complemento perfecto de sus outfits parisinos.

¿Cómo usar las over-the-knee boot?

Este tipo de calzado son ideales para estilizar la figura y visualmente alarga las piernas, por lo que son el complemento ideal para prendas cortas como vestidos, faldas y shorts.

Además se han convertido en una pieza atemporal, pues pueden usarse tanto en otoño-invierno o primavera-verano, esto gracias a su versatilidad y elegancia.