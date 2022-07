Florence Pugh responde a las críticas sobre el look que lució en el desfile de Valentino

Es una realidad que en pleno 2022, las mujeres siguen siendo blanco de críticas por su forma de vestir, sin importar su clase social, profesión, edad o religión.

Un claro ejemplo es la actriz británica Florence Pugh, quien fue una de las invitadas especiales al desfile de Valentino que presentó su colección de Alta Costura en Roma.

Para dicha ocasión, lució un vestido rosa confeccionado en tul y de tendencia transparente que dejaba a la vista sus senos, hecho que fue mal visto por algunos de sus seguidores y “body-shamers”,-personas que critican negativamente los cuerpos humanos- que la atacaron con duras críticas y malos comentarios.

“Sabía cuando me puse ese increíble vestido, que no había manera de que no hubiera comentarios sobre él, ya sea negativo o positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo”, escribió en una serie de fotografías que ya rebasa los dos millones de “me gusta”.

Pugh, de 26 años, resaltó que la mayoría de los comentarios fueron hechos por hombres.

“Lo que ha sido interesante de ver y presenciar, es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean”, dijo.

“No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escuchará lo que le pasa a su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres”, añadió.

Florence no es la primera celebridad en pronunciarse ante la misoginia en línea y las formas en cómo los cuerpos femeninos y la autoexpresión a través de la desnudez son atacados, reviviendo el movimiento #FreetheNipple al que en 2015, la modelo Naomi Campbell se unió y que al final, su contribución fue eliminada por violar los Términos de uso de Instagram.

En la actualidad, las pautas de la comunidad de la famosa red social continúan penalizando las publicaciones que incluyen pezones de mujeres, sin embargo, las instantáneas de la actriz inglesa, siguen virales.

“Soy totalmente consciente del tamaño de mi pecho y no tengo miedo de ello. Lo que más me preocupa es… ¿por qué asustan tanto los pechos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Solo uno? ¿Quizá ninguno”, mencionó.

Pese a los comentarios negativos, Pugh dejó en claro que este tipo de críticas, no le afectan.

"Afortunadamente, he aceptado las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los defectos que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querrán decirme agresivamente cuán decepcionados están por mi diminuto busto. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo y soy plenamente consciente del tamaño de mis pechos y no me da miedo”, dijo.

Finalizó enviando un mensaje a todos sus seguidores, “Crece. Respeta a la gente, respeta los cuerpos, respeta a todas las mujeres, respeta a los humanos. La vida se volverá más fácil, lo prometo”.

Florence Pugh recibe el apoyo de sus colegas

Ante esta situación, la actriz ha recibido apoyo de sus colegas, como el de Regé-Jean Page, quien da vida al Duque de Hastings en la serie The Bridgerton.

El actor hizo frente a la reacción injustificada por parte de los fans hacia la joven con una “storie”.

“¿Qué. Es. Tan Aterrador?”, escribió junto a una imagen de Florence. “Mírense a sí mismos amigos. Luego, echan un vistazo a los demás y dan un paso adelante cuando sea el momento de darlo”.

Otros de los famosos que han salido en defensa de Pugh han sido Gemma Chan, Jameela Jamil y el director artístico de Valentino, Pierpaolo Piccioli.