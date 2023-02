Franco Noriega, de la pasarela a la parrilla

Más allá de la imagen que Franco Noriega pudo ofrecer al mundo a través de las portadas de revistas, estaba un hombre que deseaba cumplir el sueño de convertirse en empresario y sorprender a las personas con otro de sus talentos, la gastronomía.

Había tanta moda que después de estar tan inmerso me cansé. Ahora mi estilo es muy neutro, fui el maniquí de tantas ideas locas que mi estilo personal se volvió más sobrio

De origen peruano, fue modelo de las marcas más importantes como Dolce & Gabbana, Calvin Klein y Hugo Boss, sin embargo, su camino hacia el éxito no estaba en las pasarelas, sino en consentir el paladar de las personas a través del arte culinario.

Vengo de una familia de restauranteros, cocinar y estar en el mundo de los negocios siempre ha sido muy normal para mí. A los 18 años me mudé a Nueva York para estudiar actuación, y en el segundo año de mi carrera, me descubrió como modelo el fotógrafo Mario Testino y eso me permitió trabajar en el mundo del modelaje con importantes marca

"Pero siempre era lo mismo, el mismo trabajo y llegó un momento en que decidí hacer una pausa, y dejé el mundo del modelaje para entrar a estudiar cocina en el International Culinary Center, me gradúo y abro mi primer restaurante, Baby Brasa, en Manhattan", cuenta Franco.

Dice que, al convertirse en emprendedor, puso en práctica de alguna manera, lo que aprendió del reconocido Mario Testino y de su faceta como modelo.

"Más que enseñarme algo, de Mario Testino, del modelaje y la actuación, aprendí la disciplina, en ese ámbito hay que ser muy disciplinado, hay mucha fiesta, pero al día siguiente tienes que levantarte para hacer fotos y tienes que verte bien. Entendí desde una edad muy temprana, a los 18, que tenía que ponerme límites".

Para el ahora empresario la imagen siempre será importante, "tanto dentro de los negocios y fuera de ellos, la imagen es tu reputación, los números claves son los que hablan por sí solos, pero la imagen es tu carta de presentación a donde quiera que vayas".

Al haber estado en contacto con las tendencias más actuales, nunca se convirtió en un fashion victim. "Fue todo lo opuesto, había tanta moda que después de estar tan inmerso me cansé. Ahora mi estilo es muy neutro, soy muy clásico a la hora de vestir fui el maniquí de tantas ideas locas que mi estilo personal se volvió más sobrio.

"Fue decir 'necesito un break del modelaje' no para trabajar en la cocina, sino en el ámbito profesional de los negocios; apenas abrí el restaurante y fue un éxito, primero tenía ocho sillas, ahora son 300 en un local más grande, descubrí mi pasión por los negocios y monetizar, tener un concepto escalable y eso me llevó a lograr abrir tres nuevos restaurantes en Nueva York y un gimnasio en Brasil".

Su talento y habilidad lo han llevado a ser parte de importantes shows como The Ellen Show, Live with Kelly and Ryan y Master Chef. A sus 33 años, ha logrado encabezar experiencias gastronómicas en destinos como Tulum, Río de Janeiro, Ibiza y próximamente en Londres.

"Baby Brasa es la representación de diferentes regiones latinoamericanas en el que puedes encontrar tostadas de atún de México, carne de Argentina, ceviche peruano entre otras especialidades.

"La que me enseñó a cocinar fue mi nana Delfina en Perú, mis papás no cocinaban tanto, siempre estaban detrás del negocio", afirma el chef.

Su carta siempre está en constante renovación y actualmente está incorporando los sushi rolls, con un toque peruano, "estos rollos van con diferentes sabores, pero me encanta lo clásico, las tostadas de atún y el lomo son mis preferidos".

Consejero de emprendedores

Recientemente, estrenó su pódcast Seamos Francos, con Franco Noriega, donde cuenta su experiencia como empresario y brinda consejos a los nuevos emprendedores para desarrollar una idea de negocio.

"Sale todos los lunes a las 11 am en todas las plataformas como Spotify y otras. Es para todas aquellas personas que tienen una gran idea y la quieren convertir en un gran negocio; es mi experiencia de empresario volcada en un pódcast, hablo sobre las fallas, tipos de emprendimiento, qué hacer cuando tienes miedo, cómo atreverte a cumplir un sueño, los obstáculos a los que te enfrentas y con base en eso, ayudarlos a ahorrar tiempo y dinero".

Para el chef, uno de los factores que más limita a los nuevos empresarios es el miedo. "El miedo existe para todos, incluyéndome, el miedo está aquí para hacernos más cautos, para entender hacia dónde vamos y aspiramos llegar, pero no está para paralizarnos. Es lo que pasa siempre con los emprendedores, que se dejan paralizar y dejan de hacer su sueño realidad, es el miedo al fracaso.

Se convirtió en un experto empresario gracias a su visión y disciplina que obtuvo con expertos como Mario Testino / Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

"Es importante entender que cuando eres empresario, lo primero que va a pasar es que vas a fracasar, se trata de una acumulación de lecciones aprendidas que hacen que una carrera sea exitosa. Vas a fallar, pero es parte del camino de ser emprendedor y aprender de las lecciones para no cometer los mismos errores. Estos te permiten reaccionar cuando puedas volver a fallar, pero si caes en el mismo error siempre, entonces tú eres el problema.

"Cuando el sueño parece muy grande tienes que vivirlo y lo vas fraccionando, lo divides en varias partes".

Franco explica que no hay que aferrarse a una sola idea, ya que puede ser que esta, no sea la indicada, sobre todo a la hora de ofrecerla a un tipo de mercado que está buscando una cosa diferente a la que tienes en mente.

"Si no funciona cambia. Muchas veces tenemos una idea, por ejemplo, vender chocolates en una cafetería, pero ya te preguntaste ¿si en el mercado realmente hay una necesidad de una cafetería que venda chocolates? Si no es así tienes que buscar la manera de adaptarte. Si vas a poner una cafetería de chocolates en una zona de almuerzos, cambia tu chocolate por sandwiches y café, y pon aparte tus chocolates para que se los lleven, si estos les gustan y si están buenos, la gente regresará por ellos. No te aferres a tus ideas, a menos de que sean un éxito en el público que lo está comprando".

Este último consejo, lo dice por experiencia. "Quería comprar vasos de metal, porque se veían muy bien. Puse todos de metal, pero a la gente no le gustaba tomar los cocteles en este tipo de vasos, y es que no es lo que tú quieras, sino lo que quiere el cliente, porque tú vives de la demanda del cliente, los errores son parte del éxito, ya lo pasé, me equivoqué, aposté por una idea que pensé que era buena y tuve que adaptarme".

Las sociedades

Franco coincide con la idea de que buscar un socio es necesario, siempre y cuando, este no pertenezca a tu familia o sea un amigo, ya que el exceso de confianza puede ser un gran peligro para un negocio.

"No en todos los casos, pero, es cierto, el hecho de que si soy socio de mi hermano, dices entonces 'no voy a llegar temprano porque es mi hermano o mi amigo' y comienzas a tomar atribuciones que no están bien como parte de una ética, hay gente que le funciona y le va increíble, pero normalmente no funciona porque cuando trabajas con alguien, la etiqueta de trabajo que debes tener es sacar adelante el proyecto, cueste lo que cueste, porque los dos están comprometidos.

El sol sale día con día y sale para todos

"Yo tengo tres socios operadores, sin ellos, no podría tener la cantidad de negocios que tengo. Creo en las sociedades, pero estas deben ser lo más parecido a una relación de pareja, no cualquiera puede ser tu pareja, debes confiar en ellos y deben tener: confianza, ética de trabajo y estar invirtiendo el mismo tiempo que tú".

El experto reafirma su idea de quitarse el miedo y empezar, ya que si no se da el primer paso nunca será posible vencer los retos por los que él atravesó.

"En mi caso abrí con ocho sillas, un hueco donde había una barra, ni siquiera había una mesa porque no tenía la inversión, pero tienes que empezar, no puedes tener el negocio perfecto, pero tiene que haber ese comienzo, ya sea en un food truck o vendiendo desde tu casa, los problemas van a existir y mientras más soluciones tengas a esos problemas más va a acrecer, pero empieza hoy".

Además, dice que la mejor publicidad más allá de las redes sociales, es la recomendación de boca en boca, pero tiene que ser un buen producto o un buen negocio.

"Como decía mi papá, 'el sol sale día con día y sale para todos'. Estamos en un momento en el que la difusión es más democrática gracias a las redes sociales, donde podemos exponer un producto a las personas que lo puedan ver, pero la mejor publicidad es de boca en boca, pero nadie recomienda un negocio que no esté funcionando, esto lo logras cuando tu negocio esté listo para que la gente diga te recomiendo este lugar, sea una marca de ropa o hasta una aerolínea", concluye.