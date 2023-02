Vuelven las cabelleras retro

Un contraste de épocas de los años 70 y los 90, aquellas cabelleras al estilo Farra Fawcett o Claudia Schiffer, de lo más lacio a lo más abundante, son los estilos que definen las tendencias en cabello que describieron los estilistas más prestigiosos en la pasada Session Label by Schwarzkopp que se llevó a cabo en estos días en la Ciudad de México.

El evento encabezado por los especialistas mexicanos Javier Romero, Javier Díaz, Jorge Beltrán, Heidi Magaña y Rasec Hair, considerados los gurús en diseño de imagen, compartieron una plática a profesionales del ámbito de la belleza nacional e internacional en el Centro Cultural Estación Indianilla.

Los expertos mostraron sobre el escenario los diferentes procesos y técnicas de cambio de imagen que dominarán los looks en los próximos años.

"Hoy las instituciones de belleza y las marcas proponen, y la gente hace adaptaciones de lo que ven en el mercado de la moda y en las redes sociales. Pantone definió el Viva Magenta como el color del 2023 y la gente lo utiliza con ciertas interpretaciones para llevarlo en su día a día, en su ropa, en su casa… Es una época donde se da un choque de épocas: La década de los 90, algunos cortes de los 80, donde el cabello se diseñaba al estilo electrodance. Todo tiene que ver con los conceptos de generaciones que series de streaming como Stranger Things y otras, han retomado y la gente las reinterpreta", dice Óscar Medel, director de Educación de la firma alemana Schwarzkopf Profesional, dedicada a la peluquería desde hace 125 años.

"Después de la pandemia surgimos desde adentro, y a partir de esto se dieron tendencias como las que presentamos, una de ellas es Essencial Looks, que se divide en tres tópicos: Homecore, el hogar está donde está el corazón, hace hincapié en darle la bienvenida al mundo en tu puerta, mirando hacia adentro para avanzar, viendo el hogar como un refugio, un espacio seguro. Un lugar para cocinar y cuidar, para pasar tiempo con la familia y los amigos con lo elemental de tu casa; es vestirte bien, cómodamente pero muy bien con un estilo de cabello cómodo.

"La segunda es Pop & Play, que tiene que ver con los monoblocks, el traje rosa, azul, gris y oversize saco y pantalón de un solo color tipo los años 70 que tiene que ver con el cabello rojo o violeta. Y finalmente, la Collegiate, la más sexy y rebelde, al estilo de las Spice Girls", explica Medel.

Buscan crear una nueva identidad

El experto explica que el objetivo de estas propuestas es lograr tener una identidad social a través de la moda, la cual no tiene que ver sólo con la mujer, "sino cualquier persona que quiera trascender, no se necesita un género para obtener un estilo vanguardista.

"Tenemos marcas que han sacado solo propuestas para hombre, pero no están teniendo mucho éxito, por lo que ahora es importante saber que los productos deben ser lanzados sin pensar en un género. Si antes eran los metrosexuales ahora son los ubersexuales; la primera era definida por figuras como David Beckham o Robbie Williams. En cambio, el ubersexual es una identidad que no tiene que ver con el género, un hombre que parezca como si se estuviera recién levantado de la cama, que raya en lo femenino, conservamos los rasgos masculinos pero con un detalle femenino, como la personalidad de Harry Styles".

El cabello del hombre, largo y desenfadado

Javier Romero, director de la firma Black Academics, académico con más de 20 años de experiencia y dedicado a producciones de estilismo para portadas de revistas como Vogue, Elle, Harper's Bazaar y Rocket Magazine Barcelona, habla del estilo desenfado donde combinar prendas y crear looks arriesgados es lo de hoy.

“Sabemos que las modas son cíclicas o luego se tardan en regresar. Pero estoy muy emocionado porque los 90 regresan, fue la época cuando decidí ser peluquero, aterrizarla y llevarla a la práctica me da mucha emoción. El año pasado vinieron los 70, esas referencias de personajes como David Bowie, los cabellos con balayage y las puntas hacia fuera en cabello… Ahora hay una nueva referencia de las épocas, no copiándolas, sino que tienes que saber cómo las vas a reinventar, es una visión aesthetic de la cual hablan los chavos es una forma mucho más natural”, dice Romero.

El estilista realiza una cronología de la imagen que impusieron las grandes celebridades e iconos del rock quienes rompieron esquemas e incitaron a olvidar las reglas del orden del vestir.

“Veníamos del glam rock y llega Kurt Cobain con su sudadera, sus Converse y sus pantalones de pana, todo un contraste desenfadado, es lo que quieren expresar los chavos, no sabes si es de la época de mis abuelitos, pero se trata de un choque de épocas y a ellos no les importa y dicen ‘soy todo esto y qué’, es la no estética, lo que antes no nos gustaba y veíamos feo los chavos lo ven cool”.

Romero coincide con Óscar Medel en la referencia marcada que existe de las series de televisión en la moda de hoy.

“Hay una referencia de los años 80 desde que la serie Stranger things llegó a la televisión. Los cabellos volando lo llevan en un nivel muy exagerado, lo vemos en las pasarelas de hoy, el saco casi salía por encima de la cabeza, las hombreras, las formas muy grandes, se debe a una respuesta: ‘Yo no soy mi cuerpo, no quiero que me juzguen por lo entallado que estoy, es una búsqueda espiritual en la que se pide no ver tanto el cuerpo sino hacia el interior. A eso se refiere el aesthetic, y el oversize”.

Afirma que el cabello lacio, pero con puntas hacia fuera y con volumen es lo que comenzamos a ver y también el corte mariposa con flecos de los 70 a la Farrah Fawcett con movimiento.

En el evento, Romero presentó parte de su trabajo que realiza en el mundo editorial para la portada de las revistas, con una modelo a la que aplicó pelucas, postizos y otros complementos, “es cómo saber resolver un look a partir de herramientas básicas para realizar un cambio espectacular”.

En cuanto al hombre dice que, “ya es desaliñado, el look masculino va de cabellos medianos a largos y hacerlos distintos y la parte de los 70 me agrada mucho. Los hombres mexicanos se rehúsan a las tendencias, se mantienen reacios, el chiste es que se atrevan, creo que hay muchas opciones”.

Participar en los premios Oscar de 2013, en la parte de estilismo para las celebridades fue uno de los mayores retos para Javier, “hablar de cabello y maquillaje en ese momento fue maravilloso (porque) estudié cine antes de ser peluquero”.





El estilo clásico nunca muere

Para el estilista Jorge Beltrán, los estilos de cabello abundante de las grandes celebridades de los años 80 y 90 son la base de todo diseño.

“Algunos seguimos conservando nuestro estilo, es el mismo con el que se dieron a conocer las grandes estrellas del espectáculo nacional e internacional. El mundo de la belleza ha evolucionado de manera considerable, ahora tenemos más herramientas de trabajo que nos permiten crear grandes cosas. Pero para mí las grandes melenas al estilo Claudia Schiffer siempre serán las mejores”.

Beltrán es uno de los estilistas más reconocidos del medio artístico nacional e internacional, ha trabajado para Univisión, Telemundo, Sony, Televisa y TV Azteca, entre otras. Ha colaborado para celebridades como Kate del Castillo, Paulina Rubio, Thalía, Alejandra Guzmán, Lucía Méndez y Paris Hilton entre otras.