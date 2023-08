Julie Hidalgo impulsa a la moda de segunda mano

Para Julie Hidalgo Chedraui, la moda es una de sus máximas pasiones y a la que profesionalmente se ha dedicado de diferentes maneras.

Estudió mercadotecnia, después cursó un diplomado de Luxury Brand Management, tiene un MBA (título de posgrado en administración de empresas) en Negocios de moda y diplomados en Fashion Styling.

Busca objetivos claros / Cortesía @juliehche

“Desde pequeña tenía un gran amor por la moda, siempre supe que la moda era una pasión personal que algún día se convertiría en mi trabajo. Empecé con un blog en la universidad para empezar a estar en contacto con el mundo de la moda sin imaginar que eso me iba a abrir las puertas a este maravilloso mundo y a una industria tan grande”, contó a Círculos.

Su carrera profesional comenzó en Chanel, una de sus marcas favoritas, trabajando en el departamento de relaciones públicas; después se unió a las filas de Dolce& Gabbana como store manager y más tarde como district manager, también formó parte de Saint Laurent como store manager.

Visionaria / @juliehche

Tras varios años, inmersa en el mundo del retail de lujo, la vida la llevó a emprender nuevos proyectos y es así cómo nace en 2018 su propia marca Sale ChopChop, una plataforma dedicada a vender productos de lujo de segunda manoa precios accesibles para los consumidores.

“Todo comienza con la idea de hacer una economía circular, ayudando al planeta. Si todos compraran por lo menos un artículo de segunda mano, en lugar de nuevo seahorraría la emisión de CO2 equivalente a sacar 50 mil autos en carretera por un año”, explicó Julie.

De acuerdo a la también it girl, “la compra y venta de productos de lujo de segunda mano ha crecido un 70 por ciento desde la apertura de mi empresa. Es una manera de poner nuestro granito de arena al planeta y dejar de consumir tanto dañando a nuestro planeta”, comentó.

Del panorama de la segunda mano comentó que ha aumentado en la última década, “el consumismo por tener siempre las tendencias del momento y estar a la moda ha hecho que esta industria crezca cada vez más y por ende la contaminación y todo el lado oscuro que conlleva esta industria cada día afectan más a nuestro planeta. Por eso el mercado de segunda mano ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos años ya que se tiene cada vez tiene más conciencia sobre lo que consume”.

Como en todo emprendimiento, el camino no es fácil, durante estos cinco años, se ha enfrentado a retos que la han forjado como empresaria, “empecé unnegocio para un nuevo mercado con el que los mexicanos apenas se están familiarizando, no es fácil vender sus cosas, así como tampoco lo es comprar artículos de segunda mano sin tabúes, sin duda ha sido un reto cambiar el chip y enseñarles a las personas a apoyar el medio ambiente a través de una economía circular”, comentó.

Asimismo, su vida personal también ha sufrido modificaciones, ahora es empresaria y mamá soltera, condición que se suma a la lista de retos qué hay que superar, “dirigir una empresa, llevar un hogar y ser mamá soltera es un reto muy grande que he tenido que aprender a balancear este último año. Trato de darle tiempo de calidad a mi hija y por lo general dedicarle mucho tiempo para no perderme nada de ella. Pero al mismo tiempo intento no descuidar mi empresa y siempre estar al pendiente de todo”, compartió.

Como parte de su filosofía de vida, Julie ha aprovechado su plataforma para unirse a causas filántropas, como el año pasado que realizó una venta con causa a favor de niños con problemas de adicciones.

Su pasión es el diseño / @juliehche

“Me gusta ayudar lo más que pueda, apoyar esas causas te hace conectar de otra forma. La venta del año pasado fue para ayudar a niños con problemas de drogas y realmente es increíble ver como ellos mismos quieren superarse, estudiar y salir a delante.Me encanta año con año buscar diferentes organizaciones para siempre estar apoyando a todas las personas que lo necesitan”,expresó.

Al tener una agenda tan ocupada, puede resultar en días complicados o sin tener tiempo para si misma, sin embargo día tras día, Hidalgo busca un equilibrio y en romper la rutina, pues no quiere tener una vida monótona, “cada día es diferente ya que no me gusta la rutina e intento que no se vuelva rutinario mi día. Usualmente me levanto muy temprano y empiezo trabajar;Puede que tenga juntas, desayunos, eventos y llego a la oficina alrededor del medio día.Trato de comer siempre con mi hija y las tardes dedicárselos a ella”.

Agregó que para cumplir ese balance, ella realiza acciones “sencillas que hacen la diferencia”, por ejemplo: apagar las notificaciones de su celular para que no la controle, comer sano, meditar, leer y darse tiempo de calidad para ella misma.

De su perspectiva sobre las mujeres del 2023 dijo, “ahora ya somos independientes, es un mujer que se ama, se cuida. Ya no se conforma, buscar ser su mejor versión.Se consiente, se regala tiempo para ella y sabe lo que quiere”, finalizó.