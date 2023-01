Las perlas tienen un papel importante en la historia

En collares, pulseras o anillos, de diferentes tamaños y tonalidades que van desde blancas, hasta azules o tornasol; las perlas son una pieza de joyería que se ha convertido en un clásico, pero que detrás de su redonda forma, tienen una carga histórica que data del año 1400, según el primer registro escrito que se tiene.

En términos generales, son consideradas como gemas orgánicas, es decir, que alguna vez tuvieron vida o fueron creadas por plantas o animales como el ámbar y coral. En la escala Mohs (que mide la dureza de las gemas) tienen 2.5 y 3.0. de espesor.

Son valuadas en millones de dólares / Adrián Vázquez

La experta en joyería Paulina Villalpando, creadora de la firma PAAR que este año cumple su 20 aniversario, nos contó que este tipo de joyas, “son un clásico que no pasará de moda, porque debido a su sencillez y delicadeza enamoran a simple vista”.

Como es bien sabido, las perlas se producen en las ostras marinas de agua salada y en mejillones de agua dulce, mismos que actúan como defensa natural contra los irritantes que pueden atacar, como un grano de arena, algún objeto o parásito que pueda ingresar al caparazón.

“La realidad es que no en todo el mundo había perlas, costaba mucho trabajo encontrarlas porque para hacer un collar todas tienen que ser del mismo tamaño, color, forma, etc… por eso eran escazas y valiosas hasta el año 1890”, explicó.

Antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, las perlas se obtenían en el Golfo Pérsico, en lagos y ríos de China y países de Europa. Después, cerca del año 1498 ya se encontraban en las aguas de Venezuela y Panamá.

Deben tener cuidados especiales / Adrián Vázquez

“A raíz de esto, Europa intensifica la demanda, e inicia una sobre-explotación y algunas especies llegan casi a la extinción”, dijo.

En el catolicismo eran asociadas con la belleza, pureza y fertilidad y en países como España y México, se solían regalar a jóvenes mujeres aretes de perlas, en referencia a esta creencia.

“La reina Isabel I estaba obsesionada con este tipo de gemas, las utilizaba como símbolos de virtud y pureza”, explicó.

¿Cuántos tipos de perlas existen?

La joyera quien también es especialista en ciencias ambientales, explicó que existen tres tipos de perlas: las naturales, cultivadas y de imitación, que estas son las más comunes ver hoy en día.

De las cultivadas nos contó que tardan de seis meses a siete años en producirse, esto dependiendo de la especie, “normalmente se tratan, es decir, hay una intervención humana que radica en su blanqueamiento, pigmento o irradiación, además las perlas redondas son las más difíciles de cultivar”.

Los principales productores de este tipo de perlas son China, Japón, Australia, Indonesia, Polinesia Francesa, Filipinas, India, Tailandia, Malasia y México.

México es productor de perlas / Adrián Vázquez

De las perlas naturales, Villalpando compartió que los buzos son los encargados de extraer las ostras del fondo del mar y que lo hacen de forma manual. “Un mejillón de agua dulce puede producir más de una perla, por lo que predominan en el mercado y se venden a un precio más bajo”.

Sobre las perlas de agua salada, mencionó que hay varios tipos de ostras: la pinctada fucata que produce las perlas de Akoya, usadas en la firma asiática de lujo Mikimoto; la pinctada máxima, que produce las perlas más grandes y codiciadas por los coleccionistas, mejor conocidas como south sea pearls y la pinctada margaritifera comúnmente conocida como ostra perla de labios negros, produce las perlas de Tahiti que vienen en una gama de colores desde el blanco al negro.

¿Cómo saber si las perlas que tengo son verdaderas?

Villapando quien en sus piezas de joyería utiliza perlas cultivadas y piensa para este 2023, incluir perlas mexicanas, nos compartió siete puntos que debes tomar en cuenta para identificar a una “buena perla”.

Lustre: es el reflejo de la luz o el brillo, que te van a indicar la calidad del nácar, “las perlas imitación se descarapelan”.

Calidad en la superficie: tienen que estar completamente lisas, al tacto no debes sentir ninguna impureza.

Forma: es cierto que hay diferentes formas de perlas, pero si son redondas, tienen que estar completa su circunferencia, si son en forma de gota, deben respetar la forma y sin deformaciones.

Color: El color de la perla lo va a determinar su concha y ostra, si por dentro es rosa, amarilla o blanca.

Tamaño: Todas las perlas en una pieza deben ser de igual tamaño.

Su brillo representa su originalidad / Adrián Vázquez

Así las puedes cuidar

Las perlas muy delicadas, se rayan fácilmente, así que debes tener cuidado especial con ellas para que su brillo perdure por más tiempo. Paulina recomienda no colgarlas cuando no la uses, pues el hilo de seda con el que están engarzadas se puede aflojar, tampoco las guardes en ziploc, deben respirar, por lo que se aconseja mantenerlas en un halajero.

Asimismo, no le rocíes perfume encima o te pongas crema con ellas puestas, para limpiarlas solo utiliza agua tibia y jabón neutro.

Estas son las perlas más costosas

La peregrina: Es una perla de tamaño y forma alargada y que es considerada una de las gemas más valiosas de la historia de Europa. Fue adquirida por la corona española en 1582 y descubierta por un esclavo en Panamá. Elizabeth Taylor usó el rediseño de esta pieza por Cartier y fue vendida por Christieés en 11.8 millines de dólares.

María Antonieta: Perteneció a un collar de perlas de María Antonieta, reina consorte de Francia y fue una de las piezas rescatadas de la huida del palacio de las Tullerias durante la revolución de 1791. Fue vendida en 32 millones de dólares en 2018 por Sotheby´s.

Collar de perlas de Maisie Plant de Cartier: La esposa del millonario estadounidense Morton Plant quería este collar conformado por dos hilos de 55 y 73 perlas naturales, pero como no tenía liquidez para comprarlo, Morton le ofreció a Cartier una mansión en la 5ta Avenida de Nueva York a cambio del collar y que en la actualidad es la lujosa boutique de la firma.