Luce radiante con las últimas tendencias en maquillaje

No hay mejor escaparate para las mujeres, que una boutique repleta de maquillajes, productos skincare, y por supuesto fragancias y accesorios que complementen la rutina de belleza, tal como lo es Sephora.

La cadena francesa de cosméticos que cuenta con más de 750 tiendas alrededor del mundo y en la que especialistas consienten a los clientes a lo máximo con asesorías personalizadas como beautyclass, brown bar, beautyadvisor, full makeover, y rutinas especiales para el cabello.

El Sol de México asistió a un venue de Polanco, donde se realizó un Hot Now, para que influencers e invitados especiales conocieran las novedades de algunas de las firmas más top, como Benefit, Livingproof, TooFaced, Marc Jacobs, smashbox, entre otros.

Durante el recorridoplaticamos con dos especialistas, Bernardo Gavito de la firma Dsquared2, quien además de presentar las fragancias Wood que estarán de venta exclusiva en Sephora, dio consejos para que la prolongación del aroma sea más larga y Leonel Sandoval, compartió tips para tener una melena de ensueño.

EL ACCESORIO INVISIBLE

¿Quién no se resiste ante una fragancia que además de oler delicioso, el frasco en la que viene está padrísimo?, tanto hombres como mujeres antes de salir de casa siempre nos perfumamos, pero lo que muy pocos saben, es que esa es una herencia europea.

Bernardo Gavito, quien su trayectoria se destaca en la industria del entretenimiento, se unió al dúo de los diseñadores italianos Dan y Dean Caten, para presentar las fragancias WOOD POUR HOMMEY WOOD POUR FEMME.

Son perfumes que tienen como ingrediente principal a la madera blanca, obviamente la femenina tiene una combinación de flores y frutas como la begonia y magnolia y la de hombre tiene cítricos del mediterráneo”, explicó.

Gavito tiene la creencia de que si usas perfume tu estado de ánimo sufre una alteración

“El perfume es todo, es el accesorio invisible, tú no te puedes ir de tucasa sin sellar con aroma que te haga sentir bien, los aromas modifican el estado de ánimo de las personas, una fraganciacítrica te va a dar energía, si quieres verte sensual, utiliza una fragancia con ingredientes orientales, eso te dará fuerza”, comentó.

Estas fragancias al tener una combinación de ingredientes agradables, las hacen atemporales y que se pueden usar para cualquier ocasión, “son unos perfumes que siguen el ADN de la firma, son divertidas, extrovertidas, tienen un aroma que dejan una estela en particular”.

Entre los tips que compartió para que la prolongación del aroma dure por más tiempo se encuentra uno principal y es el que no debes de olvidar por nada del mundo:

Hidratación: antes de perfumarte debes de hidratar tu piel, pero con una crema que contenga el ingrediente frutal que más te guste, por ejemplo, fresa, sandia, naranja,etc, etc, posterior ya puedes atomizar la fragancia.

“Esta técnica se llama perfumado en capas y nos lo heredaron los árabes, nunca apliques una fragancia en la piel deshidratada porque se va a absorber el aroma, si lo haces con la piel hidratada, además de sellar con la fruta que más te gusta, la vas a personalizar y será solo tuya”, explicó Bernardo.

Arriésgate: También dijo que no hay que tener miedo a utilizar varios aromas en uno, “si tienes varias fragancias en el buró, ponte todas al mismo tiempo, y prueba con diferentes aromas, póntelos en el cabello, en la cara, cada quien decide cómo jugar”.

UNA MELENA DE PELÍCULA

Con una gran experiencia en todo el mundo, Leonel Sandoval es un educador artístico y estilista editorial, además forma parte del equipo creativo de Livingproof, la línea de productos especializados para el cabello y nos explicó cómo es el cabello de los mexicanos y qué cuidados se requieren para lucir una melena soñada.

“Nosotros somos una mezcla de cultura europea y de América, una de nuestras características es que lavamos el cabello en promedio 7.5 veces a la semana, además tenemos un cabello grifo, es decir que no tiene una textura definida, pero tiene una tendencia al frizz”.

Añadió que otra característica es que a la mujer le gusta el cabello largo y muy abundante “todo se deriva de la comida, nuestra alimentación se basa en maíz y picante, lo que se ve reflejado en la melanina, que son los ingredientes que le dan color y brillo.

Reveló que el clima es el factor más dañino para nuestra cabellera, y aunque no lo creas, el agua es el principal enemigo, así como la humedad, “lavarlo con tantafrecuencia hará que se desgaste, la humedad hace que el cabello se encrespe, elclima afecta en todos los aspectos quita color, quita volumen, y hace que se encrespe”.

Y para evitar esos molestos problemas, sugirió no lavarlo con tanta frecuencia, y utilizar productos libres de sulfatos, como lo es Livingproof que tiene muchas propiedades para todo tipo de cabello, que tiene ingredientes que repelen el agua y hará que el cabello tenga volumen y este mejor formado.

Make up como el de las celebs



Además de cuidar el cabello, otro punto importante es el make up, que ya es parte de la vida de toda mujer, nos reanima y hasta refleja nuestra personalidad.

Durante el evento conocimos las propuestas de las marcas y las tendencias que serán un must para la próxima temporada.



Dewy skin: la tendencia top de la temporada, de trata de darle un acabado natural e ultimado, que desde lejos se vea tu piel uniforme y sin imperfecciones, pero resaltando los pómulos. Esto se puede lograr con algunos aliados como CC cream de It cosmetics, Peter Thomas Roth y productos de Clinique.

Ojos: una mirada sensual, atrevida y con la que te sientas empoderada, dará un toque único a tu maquillaje, pero recuerda, esto depende de gustos, forma del rostro y la ocasión.

Para un maquillaje de día y/o para trabajar, puedes optar por los colores nude con una mezcla de café y glitter, como la paleta de Sephora Collection, Marc Jacobs o Smashbox.



Labios: ¿A quién no le gusta unos labios rojos?

Esta temporada siguen vigentes en cualquier ocasión, puedes optar mates o satinados, pero dile ¡si al rojo! Tus aliados Bobbi Brown, Mac cosmetics.