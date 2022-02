Met Gala 2022 ya tiene fecha y temática

La Met Gala es uno de los eventos más importantes del año. Asisten las principales figuras del mundo de la moda y el entretenimiento, que visten extravangantes, sofisticados y originales atuendos.

Es una noche dedicada a la recaudación de fondos a beneficio del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, que con el paso del tiempo, se ha convertido en un en un fenómeno mundial y cultural.

Foto Reuters

En 1995, la editora en jefe de Vogue USA, Anna Wintour, comenzó a presidir el evento, quien designó el primer lunes de mayo como el día de la Gala del Met.

La primera Met Gala que se celebró tras el inicio de la pandemia tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, tras la cual se inauguró la exposición In América: A Lexicon of Fashion, que puede verse hasta el próximo 5 de septiembre.

Este año, la Met Gala volverá a su tradicional primer lunes de mayo, (2 de mayo), con la que se inaugurará In America: An Anthology of Fashion, que estará abierta al público desde el 7 de mayo hasta el 5 de septiembre de este año.

Con esta muestra se define la temática de la gala que se centra en homenajear a las modistas ignoradas y olvidadas del siglo XIX y XX.

“Vamos a centrarnos en buenos diseñadores que no eran nombres conocidos, que han sido eliminados de la historia de la moda, ignorados o simplemente olvidados", explicó el director del costume del Met, Andrew Bolton.

El Met pretende de esta manera diversificar la lista de nombres de los diseñadores estadounidenses más célebres y rechazar una "visión monolítica" de la historia de la moda de este país.

"Cuando se piensa en la moda estadounidense de la A a la Z, tenemos a Adrian, Oscar de la Renta, Ralph Lauren", expuso Bolton. "No se tendría a Mauguery Bolhagen, Fannie Criss, Lucie Monnay o a Elizabeth Hawes", añadió.

El representante del Met afirmó que llevan mucho tiempo investigando a diseñadores desconocidos, pero para In America: An Anthology of Fashion, como se ha bautizado la muestra el instituto lleva preparándose unos tres años.

La muestra estará dividida en diferentes salas del ala de historia estadounidense del museo; en ellas, los trajes serán lucidos por maniquíes situados en escenarios que recrean nuevas perspectivas de la moda estadounidense, unas puestas en escena en las que han colaborado importantes directores de cine como Sofia Coppola, Tom Ford, Regina King, Martin Scorsese o Chloé Zhao.

Esta muestra es la segunda parte de la muestra que acompaña a la Met Gala, que ha diseñado un calendario particular por el coronavirus.