Salma Hayek, Rihanna y Kate Middleton, las mamás con más estilo

Una nueva generación de mamás se ha encargado de romper con los estereotipos y tabúes que giran entorno a la maternidad, sobre todo en el aspecto de la moda y estilo.

Ahora a las mamás les interesa mantenerse en tendencia con atuendos originales que las hagan lucir cómodas y elegantes.

“El ser mamás no es sinónimo de pants ni tenis, ni tampoco nos impide vestirnos como queramos. Ahora todo es diferente, no importa si sólo estamos en la casa o vamos por los niños a la escuela, todas buscamos lucir con looks que nos hagan sentir empoderadas”, nos compartió la fashion blogger Lourdes Tena, quien tiene dos pequeños, con quienes comparte su gusto por la moda.

En este aspecto, en Círculos, hacemos un recuento de las mamás famosas, que son un ejemplo de la nueva era.

Chiara Ferragni

La famosa empresaria e influencer italiana, es un claro ejemplo de la generación actual de mamás.Su máxima pasión es la moda, industria en la que ha creado un imperio con su firma homónima que abarca desde ropa, accesorios, línea de maquillaje y colaboraciones especiales con diferentes marcas como Lancome, Nesspreso, Dior, entre otras y una línea de ropa para niños.

Este interés por el diseño lo comparte con sus pequeños hijos Leo y Victoria, con quienes la mayor parte del tiempo, visten con looks que hacen match con prendas coloridas de su propia marca como los atuendos que lucieron en sus pasadas vacaciones en Dubai, donde Victoria y Chiara pasearon con un conjunto de dos piezas en blanco con detalles en rosa.

Chiara es una joven mujer que a pesar de tener una agenda llena de compromisos, siempre busca tiempo para pasar en familia y disfrutar de sus pequeños. Cuenta con más de 30 millones de seguidores en sus redes sociales.

En su estilismo destacan looks atrevidos y sofisticados, que en su mayoría dejan al descubierto su plano y marcado abdomen. Prendas transparentes, oversize, conjuntos de dos piezas, crop tops, bikinis, blazers, tendencia denim y metálica, forman parte de su lujoso y exclusivo armario. Entre sus firmas favoritas se encuentran Dior, Versace, Gucci, Miu Miu, Schiaparelli, Tod’s y Bulgari.

Salma Hayek

La actriz, empresaria y productora mexicana, quien se ha ganado un importante reconocimiento en las filas de Hollywood, también lo ha hecho en el mundo de la moda, no sólo es la esposa del empresario francés François-Henri Pinault, actual presidente de Grupo Kering, un conglomerado de marcas de lujo, como Gucci, Yves Saint Laurent, Brioni, Balenciaga y Pomellato sino que ella misma ha sido todo un símbolo de elegancia con su estilo particular.

Su sensualidad y elegancia predomina en sus looks, aunque a veces le saca provecho a su envidiable figura y luce atuendos que resaltan su silueta con trucos de estilo en los que su estatura baja pasa a un segundo término.

Blazers, blusas románticas con lazos, vestidos, faldas midi, conjuntos de dos piezas, zapatillas con enormes plataformas, accesorios, pantalones acampanados, entre otras prendas, destacan en su clóset, la mayoría, son de las firmas de lujo del conglomerado de la familia Pinault.

Esta pasión por la moda, también la comparte con su hija, Valentina Paloma, la joven de 15 años, ha decidido seguir los pasos de su madre, pero defendiendo su propio estilo. “Siempre uso lo que me gusta, casi no me fijo en la marca. En general me agrada combinar y llevar piezas vintage”, expresó Valentina en una entrevista para la revista Vogue México.

Kate Middleton

La princesa de Gales, Kate Middleton, es una de las royals con más estilo y glamour a la hora de vestir. Aunque debe respetar un protocolo de vestimenta, en cada aparición pública, siempre luce impecables y atinados looks que inmediatamente se convierten en tendencia y roban la atención de los reflectores.

En sus outfits destaca la elegancia y la habilidad que tiene para mezclar prendas, colores y accesorios en sus looks que en la mayoría de las veces, son un guiño para su desaparecida suegra la princesa Diana o para rendir un homenaje a la ciudad o lugar que visita como parte de su agenda oficial de compromisos.

Tomando en cuenta en que el clima en Londres, la mayor parte del año suele ser lluvioso y frío, una de sus prendas favoritas que no puede faltar en sus looks son los abrigos largos de corte militar, abrigo-vestido y estilo náutico, que combina tonalidades a juego con los pantalones, faldas o vestidos.

Ella misma se ha encargado de imponer tendencia con cada uno de sus atuendos, y siguiendo con la misión de su suegro, el rey Carlos III y de su esposo, el príncipe William, de proteger el medio ambiente. En su guardarropa destacan firmas sustentables como Faithfull the brand, Raey, Sézane, Beulah London, Perfect moment, Daniella Draper, entre muchas más. También opta por reciclar piezas y usarlas más de una vez pero de distinta manera, imponiendo estilo cada vez que las porta.

Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi

Madre e hija comparten su gusto por la moda, el lujo y glamour, pero de forma diferente, cada una con su estilo único.

Por su parte, Carolina de Mónaco, hija de la actriz estadounidense Grace Kelly, ha sido una gran apasionada de la casa de moda francesa Chanel durante décadas, lo que valió una estrecha amistad con el diseñador alemán Karl Lagerfeld, quien estuvo al frente de la marca durante 35 años y falleció el 19 de febrero del 2019.

De acuerdo a medios internacionales especializados en moda, “ella es y será sinónimo de elegancia”, todos los looks que ha lucido en su vida, son adecuados para cada ocasión. Aunque la mayoría de sus prendas son firmados por la marca de lujo y llenos de formalidad, existen ocasiones en que se despoja de ellos y luce prendas más “casuales” conformadas por blusas básicas, pantalones, botas, y alguna prenda de estilo oversize.

Su hija Carlota, también le ha seguido los pasos e igualmente es una apasionada de la firma fundada por Gabrielle “Coco” Chanel, tanto que hasta es embajadora de la casa de lujo y ha protagonizado algunas de las pasarelas de la marca, como cuando apareció en el desfile de lata costura en París 2022, montada a caballo, luciendo una chaqueta de tweed negra con botones de pedrería.

En su exclusivo clóset, las prendas que no puede faltar son vestidos, blusas básicas, conjuntos de dos piezas, jeans, chamarras, abrigos y las elegantes piezas tweed.

Rihanna

Desde hace algunos años, ha surgido la tendencia de dejar de lado los prejuicios y mostrar al mundo el embarazo en todo su esplendor, dejando al descubierto la baby bump o pancita de embarazo, misma que la cantante Rihanna, supo dominar a la perfección.

La estrella del pop de 35 años, decidió disfrutar su primer embarazo y presumirlo por todo lo alto, luciendo looks que se convirtieron en tendencia y con los que ella misma, decidió alzar la voz demostrando que aunque estaba en la dulce espera de su primogénita, ella se iba a vestir como quisiera.

Uno de sus atuendos más famosos de maternidad, fue uno conformado por pantalones vaqueros anchos y un abrigo rosa firmado por Chanel, abierto del vientre, que combinó con llamativas cadenas, mientras daba un paseo por Nueva York, junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.

Ahora con su segundo embarazo, está haciendo lo mismo, presumir su baby bump por todo lo lato con looks ajustados que la resaltan. El primero fue cuando cantó en el medio tiempo del Super Bowl el pasado mes de febrero, momento en que sorprendió a todos su seguidores, pues este evento deportivo fue elegido por la intérprete de Diamonds para anunciar que estaba esperando a su segundo hijo; usó todo en rojo, desde la chaqueta oversize en forma de capa, hasta el bodie ajustado de charol.

Su más reciente atuendo fue durante la Met Gala, el pasado 1 de mayo, donde se le rindió homenaje a Karl Lagerfeld con un vestido de seda de Valentino hecho a la medida, con una capa cubierta por 30 camelias gigantes hechas con 500 pétalos y una larga cauda.