Sara Galindo, amor por la moda y por México

Sara Galindo es considerada como una de las figuras de la moda más importantes de América Latina, fue editora ejecutiva de moda de la revista ELLE México por 12 años, además de ser creadora, directora ejecutiva y juez de México Diseña by ELLE, la plataforma más importante para descubrir nuevos talentos mexicanos que incluye un programa de televisión que ha sido transmitido por varios años en el canal E! Entertainment Latinoamérica.

“Trabajar en una de las revistas más destacadas del mundo de la moda, me dejó una gran experiencia que me ayudó a encontrar mi camino profesional, estuve mucho tiempo trabajando ahí, pero creo que ahorita estoy haciendo lo que realmente me gusta y apasiona”, dijo la experta en moda durante la charla que sostuvo con El Sol de México.

Y es que ahora, Galindo está enfocada en promover y encontrar a los talentos mexicanos que pondrán en alto al país con diferentes proyectos y propuestas, que han tenido éxito, tales como: Diseñando México 32, KM33, Mexicouture, entre otros, “para mí, México es todo, me ha dado mucha suerte en mi camino, creo que el secreto para que te vaya bien profesionalmente en tu propio país, es amarlo”.

Para Sara la moda es todo, desde la decoración de una casa, hasta los gráficos “para donde voltees hay moda, creo que es el reflejo completo de un país y una cultura, la moda es todo lo que ves”.

Digamos que gracias a ella y a ese espíritu emprendedor, es que revistas de moda en México con títulos internacionales, comenzaron a incluir a diseñadores nacionales en sus ediciones, además es considerada como la pionera en la promoción del talento mexicano “Este proyecto de recorrer los Estados de la República Mexicana en busca de los talentos me está apasionando demasiado, me ha brindando la oportunidad de entender y conocer la cultura del país, además de reconocer su propia capacidad creativa”.

Además de promover el diseño de moda es también conferencista, asesora de imagen de figuras públicas y consultora de algunos diseñadores “siento que apenas estoy empezando, no he logrado ni el 20% de lo que soy capaz de lograr profesionalmente, no me importa lo que tenga que hacer, pero no voy a descansar hasta no saber que todos los mexicanos ya reconocen y valoran al diseño nacional”, confesó la también socia de NOOK México, la plataforma de desfiles más respetada de el país que expone a los mejores diseñadores.

Sus máximos sueños que le faltan por cumplir es ver a diseñadores mexicanos desfilando en las pasarelas parisinas y ser una verdadera empresaria de moda, que tenga a 10 mil personas trabajando por su amor a México y que les apasione su profesión.

En cuanto al tema del empoderamiento de la mujer opinó “creo que una mujer también puede ser el sustento de una familia, yo nací en un núcleo de mujeres trabajadoras y para mí es el mejor ejemplo, no entiendo en qué momento se puso en duda que la mujer no tenía voz ni voto para ser una profesionista o tener una igualdad con los hombres”.

La experta en moda se describe como una guerrera y humana “no soy la clásica cliché de moda superficial y con alma fría, ósea, no me puedo dar el lujo de serlo porque tengo una familia hay quien darle el ejemplo y sobretodo porque tengo una gran responsabilidad con mi país”.

El mensaje que dedica a las nuevas generaciones emprendedoras es que “no dejen de trabajar en sus sueños y que no se desesperen, todo llega cuando es el momento, recuerden que los tiempos de Dios son perfectos, de verdad así es”.

LIFESTYLE

Es una persona que duerme máximo 4 horas diarias y atesora pasar tiempos con sus hijos y ser una excelente mamá, además es una persona muy organizada, tiene sus tiempos medidos.

“Me despierto a las 6:00 de la mañana e inicio mis labores de mamá, desayuno con mis hijos y los llevo al colegio, de 9:00am a 2:00pm trabajo intensamente, hago llamadas y envió mails, después voy por mis hijos a la escuela y comemos juntos, aquí es cuando me desprendo del trabajo y me dedico a ellos, vamos a sus clases extraescolares, hacemos la tarea, cenamos y procuro dormirlos a una hora adecuada, posteriormente reanudo mis actividades del trabajo y reviso lo que me quedó pendiente de la tarde”.