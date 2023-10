SOY | Diseñadores contra la invasión de celebridades

Más allá de la importancia de conocer lo que hay detrás del trabajo de un diseñador de moda, el proceso de confección que realiza y la manera en que sorprenderá al público a través de la colección a exhibir en la pasarela, parece que en la actualidad, la noticia de su presentación, se basa sólo en la presencia de las celebridades e influencers que estuvieron en primera fila,

Así lo afirma Guillermo Huerta, director de la licenciatura en diseño textil y moda de la universidad Centro, quien habla de una preocupación generalizada en el ámbito internacional, sobre la forma en que las celebridades están invadiendo los desfiles y desviando la atención del público, el cual sólo mira a los famosos y no lo tejidos, las hechuras o las siluetas.

“Hay una marcada tendencia en la presentación de la colecciones de moda recientes que no me encanta. Es la parte del espectáculo, toda esta parafernalia del desfile, el cual ahora gira más en torno a las celebridades que a quien realiza una importante inversión en su desfile y en sus diseños, el que está aportando algo importante para cubrir necesidades de los usuarios”, dice Huerta.

El experto cita al nuevo el nuevo documental “The Super Models” de Apple TV como referencia a este tema, “se trata de una docuserie sobre cómo las supermodelos de los años 90 se convirtieron en un fenómeno mundial y con ellas la idea de que es más importante la persona famosa que la marca; la gente está más pendiente si en el evento está Kendall Jenner o Rosalía. Y no es que tengan un estilo propio, las marcas las visten para el desfile y tratan de que el stylist que las arregla, haga un match con la marca”, describe el experto.

Y aunque sea un orgullo para el modisto que las estrellas de Hollywood, cantantes famosas y conocidos de las redes sociales con millones de seguidores, dice que, “me preocupa esa parte de cómo la gente voltea a ver a un diseñador a través de otra persona que no tiene que ver con la propuesta que está exhibiendo en la línea de prendas de la pasarela. Y en el público sólo se escucha, “ya viste cómo fue vestida esta actriz”, “ya viste con quién está”… un caso de estos fue la cantante Shakira quien en el desfile de Viktor and Rolf el pasado mes de julio, durante la semana de Alta Costura de París, lució una prenda de esta marca con unas grandes letras de la palabra ‘NO’”.

Este hecho resultó una estrategia de marketing, sobre su conflicto matrimonial con el futbolista Gerard Piqué. Los encabezados de las revistas de espectáculos digitales e impresas, se volcaron inmediatamente en difundir la noticia sin mencionar en ningún momento algún detalle de las creaciones de esta marca que se distingue por utilizar frases tridimensionales en sus prendas.

“Es chistoso pero preocupante, la forma o el sistema con el que ahora la gente evalúa lo que ve de un diseñador o una marca. Me pregunto cuál es la pertinencia de los desfiles de moda y hacia donde se dirigen”, expresa el directivo.

Lo anterior se pudo comprobar en la reciente Semana de la Moda de París, cuando las redes sociales y medios digitales publicaron el momento en que el clan Kardashian arribó a la pasarela de la diseñadora Victoria Beckham. En diferentes perfiles de TikTok e Instagram, los videos mostraban sólo el momento en que Kim Kardashian ocupaba su lugar en la primera fila.

Otro momento que se volvió viral fue cuando Anna Wintour, editora en jefe de la revista Vogue USA, supuestamente le hizo un desplante a Kim a la hora de que ésta última ocupara su asiento junto a ella.

De esta forma. las celebridades ocupan la mayor atención de los reflectores que en esta última semana de pasarelas se dirigieron hacia Julia Roberts, Eva Longoria, Rosalía, Halle Berry, Jenna Ortega, Camille Razat, Olivia Palermo, Lisa Rinna, entre otros personajes del espectáculo entre los que no podían faltar las figuras mexicanas como Eiza González y Aislinn Derbez.

Las tendencias

La temporada de pasarelas empezó en Nueva York, donde firmas como Michael Kors, Ralph Lauren, Calvin Klein, Coach, entre otras, se dieron cita para presentar sus últimas creaciones para la primavera primavera-verano 2024.

En este contexto Guillermo habla de una propuesta con poca calidad en la manufactura y la presencia de nuevos diseñadores quienes están marcando la pauta del diseño con interesantes propuestas.

“Me pregunto cuál es la pertinencia de los desfiles hacia donde se dirigen y si el camino sigue siendo crear colecciones que sean realmente redituables par el creador. Vemos cosas tienen poca durabilidad y eso me preocupa, el tema de presento hago una colección extravagante y después qué pasa con la marca, donde quedan los diseñadores después de esto”, cuestiona Huerta.

Entre lo más destacado, el experto habla de una marcada intención por dejar atrás las tallas grandes y los atuendos de amplios volúmenes que permanecieron en el guardarropa durante todo el año.

“Ya no vemos mucho oversize, aunque algunos lo siguen utilizando; también vimos sastrería sencilla en apariencia pero en realidad con una construcción bastante compleja en la que las marcas invierten bastante trabajo, para lograr que lo que parece simple, lleve un importante trabajo detrás. En lo personal me gustó la propuesta de Calvin Klein, lo minimal de su diseño. Vimos muchas esencia de un concepto femenino en el sentido clásico, lo floral lo romántico, los holanes… esta parte se ve muy marcada en las colecciones sobre todo en Nueya York”.

El especialista agrega que los diseñadores están apostando más por prendas que puedan usarse, dejando a un lado la extravagancia.

“Sigue habiendo una línea muy hacia lo comercial, hacia lo usable. En este tema me gustó mucho lo que presentó la marca Mithridate. Al final cada quien se identifica con algo, pero lo que me gustó de esta colección es el juego del nuevo oversize que no es una prenda grande en todos lados sino juega con los largos más que con lo anchos… camisas más largas pantalones más sueltos”.

Saint Laurent rindió homenaje a las mujeres pioneras de la aviación | AFP

Milán y las controvertidas pieles de Gucci

Al contrario de lo que las organizaciones defensoras de animales promueven, la firma italiana Gucci, a través de Sabato de Sarno, su nuevo director creativo, decidió crear una línea de accesorios y ropa en la que destacan las pieles de víbora, cocodrilo y otras materias primas, con las que causó controversia por parte de la crítica internacional.

“Yo soy vegano y siempre voy a estar en contra del uso de animales en diferentes aspectos. Siento que Gucci mostró un retroceso, porque los demás grupos y marcas cuidan mucho el no usar pieles exóticas, los críticos dicen que si esto es el nuevo Gucci no resulta atractivo. Me gusta lo controversial, es darle chance a una persona a que muestre su potencial en una colección, lograr esto es muy difícil, es ver las habilidades técnicas y conceptuales de un diseñador que debuta en una firma.

“En este caso vimos que De Sarno rescató del archivo de la firma italiana algunas piezas que ya hemos visto antes, por lo que no se ve mucha nueva propuesta”.

Al respecto de nuevos talentos el directivo sugiere conocer más acerca de sus ideas. “Comúnmente cuando identificamos una semana de la moda pensamos en las grandes firmas, Pero es necesario voltear a ver nuevos creadores como MSGM que me ha parecido siempre una marca divertida, que ofrece una mezcla de color con medida, juguetona, con cosas sastreadas, no gigantescas sino jugando con los largos. Y también VIVTTA, no tiene tanto que empezó y tiene una línea romántica interesante que toma en cuenta la evolución de esa niña que les compró en esa etapa de su vida, y que va creciendo y ahora siendo mujer pero transformada, sigue comprando sus diseños”.

Sobre Balenciaga dice que, “tengo estudiantes que con el Balenciaga de hace dos o tres años, estaban fascinados decían que era revolucionario… Y ahora veo una parte importante de su creación, pero extraño cuando estaba Nicolas Ghesquière. Lo mismo sucede con Prada, que ahora me parece poco propositivo de color, texturas y siluetas, claro que su visión y su concepto es congruente y el estilo y la colección no me encanto”.

Dice que Versace, “fue sexy no tan apegado a los años 60, los cortos de las faldas me pareció un sexy moderado Claudia Schiffer, espectacular y muy parecida a los 90 desfilando en la pasarela”.

Julia Roberts y FrancoisHenri Pinault en el desfile de Gucci | AFP

El París contemporáneo

Finalmente de París, siempre imponiendo tendencia a firma que, “Dior continúa en controversia desde hace tiempo, me parece bien, pero apostó por deconstruido, justo eso representa lo que hace en Dior, esta parte hecha espectacularmente pero que le falta sorpresa, extraño a John Galiano en Dior, se que el lujo es muy diferente a los 2000 y vende, se está planteado desde una visión muy clara sin ofender a nadie eso es muy lindo de la marca estéticamente no es mi preferida pero eso se agradece”.

En referencia a la pasarela de Yves Saint Laurent que rindió homenaje a las mujeres pioneras de la aviación dijo que, “homenajear siempre es un gran tema, como lo tomes de referencia, eso se hace contemporáneo en la historia. Si en las colecciones encontramos temas de inspiración de diferentes cosas es muy valioso y hace mucho sentido hoy en día en el contexto en el que estamos”.

Así será el guardarropa del verano 2024

Guillermo resume la tendencia con una, “paleta de color mesurada, en la mayoría tonos neutros dentro de una sastrería minimalista, con grises y negros la idea clásica regresa,

“En cuestión de prendas, una de las cosas que más veremos son sacos ligeros, tres cuartos, cuadrados, vestidos y minidresses con estampados florales, shorts pero ésta no es la pieza relevante del próximo verano”.