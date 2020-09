Tommy Hilfiger inicia su camino hacia la sustentabilidad

En su lucha incansable por ser una marca de moda sustentable e inclusiva, y bajo la filosofía No desperdicia nada y dé la bienvenida a todo, Tommy Hilfiger, presentó Make it Possible (hazlo posible), un ambicioso programa con el que se compromete desde ahora y hacia 2030 con 24 objetivos centrados en el cuidado del medio ambiente y en la inclusión.

El programa está impulsado por la estrategia Forward Fashion de la casa matriz PVH Corp, a través de un conjunto de 15 prioridades diseñadas para reducir los impactos negativos a cero, aumentar los impactos positivos al 100 por ciento y mejorar las vidas de las personas.

“En estos tiempos de crisis sanitaria, humana, ambiental y económica, compartimos la responsabilidad de buscar soluciones innovadoras que fomenten la inclusión y construyan un futuro más circular”, señaló en un comunicado Martijn Hagman, director ejecutivo de Tommy Hilfiger Global y PVH Europe.

Es importante destacar que Make it Possible, se rige de cuatro pilares principales:

Círculo cerrado: Hacer que los productos sean completamente biodegradables y formen parte de un concepto sostenible.

Fabricado para la vida: Operar respetando las reglas, por ejemplo, en materia de cambio climático, uso de la tierra, agua dulce y contaminación química, desde lo que compramos hasta donde vendemos.

Todos son bienvenidos: Ser una marca que funcione para cada seguidor, siempre inclusiva y completamente accesible.

Oportunidad para todos: Crear un acceso igualitario a la oportunidad, sin barreras para el éxito.

Otros programas:

Esta iniciativa marca el último hito en el camino de la firma estodunidense hacia la sustentabilidad. Entre otros principales logros se incluyen: el lanzamiento de Tommy Hilfiger Adaptive, diseñado para que adultos y niños con discapacidades puedan vestirse fácilmente, y Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un programa global destinado a apoyar la puesta en marcha y la ampliación de empresas en fase de desarrollo de soluciones que promuevan la inclusión y la sustentabilidad en la moda.

La marca compartirá su progreso en este proyecto y una descripción general completa de los logros hasta la fecha, en su pagina http://sustainability.tommy.com.

