¡No seas Grinch! Evita ser presa de la depresión navideña

Se tiene la creencia que la Navidad es un tiempo de festejo, de reuniones con los seres queridos, una época de dar, de recibir y de sentirse felices; sin embargo, también puede ser fuente de estrés, frustraciones y melancolía.

Por diferentes medios nos bombardean con escenas felices y perfectas, pero en la realidad no todo es tan bonito y tan alegre. Es normal que este tiempo traiga consigo una serie de sentimientos encontrados, lapsos reflexivos y dosis de melancolía, pero también existe un riesgo de padecer depresión navideña de la que no todos pueden escapar.

No tiene que ser perfecto



Esperar que sea una perfecta y blanca Navidad de postal solo puede generar estrés y es posible que solo se produzca frustración al no cubrir las expectativas que se tenían.

Laura Delgado, terapeuta y psicóloga del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, indica que “en Navidad parece que estamos obligados a sentirnos felices. Esta obligación actúa como una toma de conciencia de aquellas personas que no se sienten felices. Es decir, para los que sienten melancólicos, esa obligación se convierte en frustración y se genera el efecto contrario y se intensifica el malestar”.

A decir de la especialista, l; después, las personas se recuperan y continúan con su vida diaria.





La depresión no es un estado de ánimo; es una enfermedad y no es cuestión de falta de voluntad. Si nos sentimos mal, debemos recurrir a ayuda profesional y seguir el tratamiento

Pero ¿cómo identificar que se sufre de depresión navideña? Laura Delgado señala que es normal sentirse triste, reflexivo y nostálgico, “pero ”.

La terapeuta recomienda que, en estas fechas, , donde se realice una actividad física continua, mantener la convivencia familiar y evitar el aislamiento, además de ocuparse en el trabajo o la escuela.

“La gente debe manejar las fechas festivas como cualquier otra sin añadir un valor. No se debe esperar que durante diciembre se resuelva la vida, ni encontrar la armonía al 100%. Así que hay que analizar los pensamientos y modificarlos por otros más realistas. No todo el mundo tiene que estar feliz en Navidad, no es cierto que se solucionen los problemas, lo cierto es que a pesar de ellos podemos estar con las personas queridas”, concluye.