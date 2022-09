Hombre intenta acercarse al auto del rey Carlos III en procesión fúnebre de la reina Isabel II

A través de un video se dio a conocer que un hombre saltó la valla de protección del Palacio de Buckingham y quiso acercarse al auto del recién nombrado monarca Carlos III.

Inmediatamente un gran despliegue de cuerpos de seguridad del Palacio lo interceptaron, cabe decir que solamente era una valla la que separaba la calle del vehículo del rey.

Aproximadamente cinco agentes detuvieron al hombre, lo lanzaron al suelo y lo arrestaron, sin embargo, no se saben los motivos que tenía el sujeto.

Man TACKLED to the ground by police after jumping barrier onto the Mall in Central London just before King Charles sailed through #queen #QueenElizabeth #QueenElizabethII #LondonBridge #London pic.twitter.com/X1y8Gc83CF — Urban Pictures (@Urban_Pictures) September 10, 2022

Pese al percance, la limusina del Carlos III prosiguió su camino entre los asistentes que se mostraban emocionados de ver al nuevo monarca.

Carlos III, el nuevo rey de Reino Unido

Con la muerte de su madre, Isabel II, Carlos de Inglaterra, será el nuevo rey del Reino Unido y accederá al trono tras medio siglo como heredero.

El primogénito de Isabel II y el duque de Edimburgo ha sido el heredero desde que su madre accedió a la corona, en 1952, y ha pasado ya a la historia como el aspirante que más tiempo ha esperado para convertirse en monarca del Reino Unido y parte de las excolonias de la Mancomunidad Británica de Naciones, la llamada Commonwealth.

Su vida pública ha estado marcada por los años grises que siguieron a su separación en 1992 de Diana de Gales, madre de sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, así como por su relación con Camilla Parker Bowles, con quien contrajo matrimonio en 2005 en una ceremonia civil a la que no acudió la reina.

La duquesa de Cornualles, que en principio será princesa consorte tras la coronación de Carlos, ha superado la impopularidad que mantenía entre los británicos durante los primeros años de relación pública con Carlos, en gran medida gracias al apoyo que Guillermo y Enrique han mostrado a la nueva vida de su padre.

A los 73 años es el heredero de mayor edad, superando a su tatarabuelo, Eduardo VII, que ascendió al trono con 60 años. Su nombre real es Carlos Felipe Arturo Jorge de Windsor, nació el 14 de noviembre de 1948, en el Palacio de Buckingham, es el mayor de cuatro hermanos.

