Kate Middleton inaugura el conversatorio "Shaping Us" a favor de la niñez

Fue el pasado mes de febrero cuando la princesa de Gales, Kate Middleton, presentó la iniciativa "Shaping Us" de la mano del Royal Foundation Centre for Early Childhood, que ella fundó en 2021, dedicado al desarrollo integral de la infancia, con el que busca crear conciencia sobre la importancia que tienen los primeros años de vida de un niño.

Tras varios meses de trabajo de investigación, este miércoles, la esposa del príncipe William, realizó el primer conversatorio de este proyecto que reunió a un selecto e influyente grupo de líderes especialistas, en el Museo del Diseño de Londres, para que compartieran las bases con las que se puede lograr una vida más feliz y saludable y, a su vez, construir un mundo más fuerte y enriquecedor.

“Queremos establecer el vínculo entre las habilidades que desarrollamos en la primera infancia y las bases centrales que nos establecen en la vida y nos ayudan a prosperar como adultos”, explicó la nuera del rey Carlos III durante su discurso.

Añadió, “que para instruir sobre habilidades sociales y emocionales, el Royal Foundation Centre for Early Childhood ha llevado a cabo un ejercicio de escucha global, con la participación de expertos de 21 países de todo el mundo, para catalogar e identificar los temas principales en esta área que es fundamental a lo largo de nuestras vidas”.

Entre los expertos destacó la presencia de la defensora de la salud mental y el bienestar, Fearne Cotton quien fue la moderadora de la conversación; estuvo también el profesor Jack Shonkoff, director del centro para el desarrollo del niño en Harvard y Neil Leitch director de la fundación Alliance dedicada al sector de la educación en el ámbito internacional.

Durante los últimos años, Kate Middleton ha dedicado su tiempo a esta causa y ha realizado varias investigaciones sobre cómo las experiencias a edad temprana, son la causa raíz de los desafios más difíciles de hoy en día, como las adicciones, la mala salud mental, el suicido, entre otros.

Asimismo, desde la fundación del centro, ha trabajado y convivido con otras personas del sector público y privado, y con voluntarios de la causa, para inspirar a crear un cambio positivo en la sociedad.

Como es costumbre, la princesa, lució un impecable look y ad hoc a la ocasión, se trató de un traje sastre en un vibrante tono morado de la firma Emilia Wickstead; el blazer lo llevó cerrado con cuatro botones al frente, el pantalón fue recto, lo que logró estilizar su silueta.

Compartió sus conocimientos en el tema de la educación / @the.royal.brew

Los zapatos fueron unos stilettos azules y sus únicos accesorios, unos discretos aretes de doble hoja.