Luto en la realeza: Así despidieron a la reina Isabel las diferentes monarquías de Europa

El 8 de septiembre será recordado como el día en que la era del reinado más largo de la historia del Reino Unido llegó a su fin. El mundo entero llora la muerte de Isabel II y las diferentes monarquías de Europa también.

Desde el primer momento en que la BBC y medios internacionales confirmaran su fallecimiento la tarde de este jueves, inmediatamente las reacciones y mensajes de condolencia de parte de las celebridades, políticos, famosos y de las diferentes casas reales, no se hicieron esperar.

El rey Felipe VI de España

La cabeza de la familia real española, el rey Felipe VI, durante los actos de clausura del V centenario de la primera circunnavegación al planeta en Real Alcázar de Sevilla, interrumpió su discurso para enviar un emotivo mensaje a la familia real británica.

“El Reino Unido y el mundo hoy están de luto. Ya he transmitido a su majestad el rey Carlos III y a toda la familia real británica, nuestro sentimiento de dolor y gran pesar por esta pérdida, en nombre de todo el pueblo español”, dijo.

Después en su cuenta de Twitter se filtró el telegrama que envió al nuevo rey de Inglaterra, y que solo firmó como Felipe y donde elogia la gran labor de la monarca británica.

“Su sentido del deber, compromiso y toda una vida dedicada al servicio del pueblo del Reino Unido e Irlanda del Norte fue un ejemplo para todos nosotros y permanecerá como un legado sólido y valioso para las generaciones futuras", se lee.

Familia real holandesa o de los Países Bajos

A través de su cuenta oficial de Instagram, la familia real holandesa, encabezada por los reyes Guillermo y Máxima, compartieron un texto oficial.

“Sentimos un fuerte vínculo con el Reino Unido y su familia real, compartimos este dolor. Estamos agradecidos por la estrecha amistad de nuestros países a la que la reina Isabel hizo una gran contribución tan inolvidable”, se lee.

Rey Harald de Noruega

La familia real de Noruega también se unió a la pena que embarga al Reino Unido y con una imagen en blanco y negro de su majestad, escribió un largo mensaje donde recordó el trabajo de la madre del ahora rey Carlos III.

“Durante un siglo, la reina dedicó a su obra y siguió al pueblo británico a través de alegrías y tristezas, para bien o para mal. Nuestras condolencias también van para el pueblo británico”, escribió el rey Harald.

Rania de Jordania

Para la reina Rania de Jordania, Isabel II era un “icono” y así lo recalcó en su mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.

"Con gran pesar nos despedimos de un icono de dedicación desinteresada y compromiso inquebrantable, una reina que encarnó los rasgos de una soberana fiel y devota. El reinado de Su Majestad la Reina Isabel II será recordado para siempre. Que su alma descanse en paz eterna".

Margarita de Dinamarca

Su majestad, la reina Margarita de Dinamarca, quien ahora es la única mujer reina de las realeza europea, envió sus condolencias al rey Carlos III. “Su madre fue una mujer muy importante para mi y mi familia, una gran figura europea y fuente de inspiración para muchos”.

Familia real de Suecia

Los reyes Carlos Gustavo y Silvia se unieron a los mensajes de condolencias para la familia real británica, resaltando la estrecha amistad que unía a amabas familias.

“Durante todos los años de su reinado, fue una buena amiga para mi y mi familia, y un enlace a nuestra historia familiar compartida. Mi familia y yo estamos profundamente entristecidos al enterarnos de su la muerte de su majestad la reina Isabel II”, escribió el rey.





