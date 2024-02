Príncipe William reaparece y agradece al público el apoyo a su padre y esposa

El príncipe William reanudó sus actividades oficiales tras la operación de su esposa Kate Middleton, quien se encuentra convaleciente, y de quien hasta el momento no se ha revelado las causas de su padecimiento.

De acuerdo a un informe de la casa real, el príncipe de Gales Como parte de su agenda oficial, acudió a la Gala Anual de Recaudación de Fondos de la Ambulancia de Londres, donde ofreció un breve discurso de agradecimiento al público en general que ha estado al tanto de la salud de su esposa.

"Me gustaría aprovechar la oportunidad para decir gracias. También por los amables mensajes de apoyo a Catherine y a mi padre. Especialmente en los últimos días. Significa mucho para nosotros. Es justo decir que en las pasadas semanas he estado bastante centrado en cuestiones médicas. Así que he pensado en venir a un acto de ambulancias aéreas para desconectar", dijo en tono de broma.

De esta forma, el príncipe reaparece después de estar en medio de la expectativa internacional sobre la salud de su esposa y su padre y también tras la noticia de los medios londinenses que informaron sobre haberse negado a encontrarse con su hermano, el príncipe Harry, quien regresó a Los Ángeles horas después de su visita exprés de 45 minutos para ver a su padre.

Por la mañana en el Castillo de Windsor, el primogénito del rey Carlo lll, presidió una ceremonia de investidura en la que ha entregó medio centenar de condecoraciones.

Según afirman las principales revistas del corazón de Europa, William se ve relajado sin dejar a un lado su expresión de preocupación ante la complicada situación por la que atraviesa la familia real británica.

Rey Carlos III da su primer mensaje tras diagnóstico de cáncer

El rey británico Carlos III publicó este jueves su primer mensaje tras el anuncio de su diagnóstico de cáncer, para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Granada, país caribeño miembro de la Commonwealth.

"Solo puedo pedir disculpas por no poder estar con vosotros en persona para celebrar este acontecimiento histórico", señaló en un comunicado el monarca, que canceló su agenda pública después de que este lunes comenzara el tratamiento para hacer frente a su enfermedad.



Granada es uno de los componentes de la Commonwealth, es decir, la mancomunidad de países independientes heredera del Imperio Británico -compuesto por el Reino Unido y sus colonias- y presidida por el rey inglés.