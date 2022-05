Queen, Elton John y Alicia Keys le cantarán a la reina Isabel II en honor al Jubileo de Platino

En menos de dos semanas, la reina Isabel II estará de manteles largos, al celebrar su Jubileo de Platino con una serie de eventos conmemorativos en el que se incluye el recital Platinum Party At The Palace que convoca a grandes figuras de la escena musical.

La BBC fue la encargada de revelar la programación de este acto, que se realizará en el Palacio de Buckingham, el próximo 4 de junio a las 19:30hrs. (hora de Londres) y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

Te puede interesar: La Reina Isabel compró su vestido de novia con cupones por una importante razón

Join me for an unforgettable night at the Platinum Party at the Palace to celebrate some of the most significant moments from The Queen’s seven decade reign. Saturday 4th June, 7.30pm on @BBCOne and @BBCiPlayer 👑 #PlatinumPartyAtThePalace pic.twitter.com/gnORSbD7JM — ADAM LAMBERT (@adamlambert) May 18, 2022

La Fiesta de Platino, que tendrá transmisión en vivo por BBC One, BBC iPlayer y BBC Radio 2, contará con la asistencia de Alicia Keys, Duran Duran, Elton John, Hans Zimmer, Rod Stewart, Andrea Bocelli, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Mimi Webb, Celeste, Sam Ryder, Jax Jones, Nile Rodgers y Diversity, asimismo, también habrá una participación del elenco de The Lion King, The Phantom Of The Opera, Hamilton, Six, y Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat, con Lin-Manuel Miranda y Andrew Llyod Weber.

Realeza La reina Isabel II cancela su asistencia a las tradicionales fiestas en Jardines de Buckingham

“La velada girará en torno a temas globales que nacieron o evolucionaron durante su reinado, debido a las extraordinarias contribuciones británicas y del Commonwealth, que incluyen moda, deporte, medio ambiente, 70 años de música pop y musicales”, explicó la BBC en el comunicado.

El espectáculo musical que contará con tres escenarios y proyecciones 3D en la fachada del Palacio, iniciará con la presentación de la legendaria banda Queen + Adam Lambert. Al respecto, el guitarrista, Brian May, compartió lo que representa está actuación:

“Veinte años después de tocar en el glorioso jubileo de oro de la reina, estamos felices de estar invitados de nuevo. En un momento pensé, después del techo del Palacio de Buckingham, ¿a dónde puedes ir? Bueno, ya lo verán”, refiriéndose a su pasada presentación en el Jubileo de Oro de la Reina en 2002.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brian Harold May (@brianmayforreal)

Mientras que, Diana Ross será la encargada de cerrar con broche de oro el espectáculo, quien se presentará en territorio británico luego de 15 años de ausencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“He tenido el honor de conocer a la reina muchas veces a lo largo de mi vida. Su majestad ha sido y sigue siendo una inspiración para tantos en todo el mundo, me encantó recibir una invitación para actuar en una ocasión tan trascendental e histórica”, declaró Ross en el comunicado divulgado por la cadena de televisión.