Reconciliación familiar: La reina Letizia y la princesa de Grecia hacen las pases tras 5 años

El ex rey Constantino ll de Grecia falleció el domingo pasado a los 82 años en un hospital de Atenas, aunque no se confirmó la causa de su muerte, los medios griegos dieron a conocer dos teorías: un derrame cerebral o consecuencias del Covid-19.

La muerte del ex monarca ha llamado aún más la atención, debido a que su partida se ha convertido en el puente para una reconciliación familiar que hace tiempo estaba fracturada.

Se trata de la relación entre su nuera Marie Chantal Miller y la reina Letizia de España, ambas tuvieron diferencias en abril de 2018, después de que Marie Chantal criticara de forma pública la actitud de Letizia hacia la reina emérita Sofía de España.

Una cena organizada con motivo del funeral de Constantino II, ha dejado claro que las rencillas del pasado ya han sido superadas, pues la reina consorte Letizia y Marie Chantal han sido capturas sonrientes y tomadas del brazo al salir de un restaurante en el hotel King George de Atenas, lo que ha sido interpretado como que ambas han decidido hacer pública su renovada relación, después de que Marie Chantal le ofreciera disculpas a Letizia, según El Mundo.

¿Qué desató el distanciamiento entre la realeza española y griega?

Todo sucedió en la primavera del 2018, cuando Letizia tuvo un desencuentro con su suegra, la reina emérita Sofía, mientras salían de la Catedral de la Palma, en Mallorca, en un domingo de Resurrección.

Todo iba bien hasta que al finalizar la ceremonia y salir a las puertas de la iglesia, Letizia mostró su desacuerdo en que su suegra quisiera ser fotografiada al lado de sus dos nietas.

La reina salió con la princesa Leonor y la infanta Sofía en cada brazo, cuando estaban listas para ser fotografiadas, Letizia intercedió en la foto y trató de alejar a las niñas de su abuela, además de obstaculizar su trayecto para evitar a toda costa la imagen.

Ante la tensión, Felipe VI intervino para calmar la situación pero era demasiado tarde, ya que la confrontación entre su madre y su esposa había sido captada por todos los medios españoles y el video le daría la vuelta al mundo.

Ante la actitud de Letizia, Marie Chantal, princesa de Grecia y sobrina de la reina Sofía no se quedó callada y condenó el momento en su cuenta de Twitter.

La princesa defendió a su tía y publicó lo enfadada que se sentía y añadió que ninguna abuela merecía ese trato.

"¡Esto me hace sentir muy enfadada!"... "¡Ninguna abuela se merece ese tipo de trato!”, escribió.

This makes me feel so angry! — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018

En otro tuit, fue contra Letizia y dijo que la entonces princesa de Asturias había mostrado su verdadera cara.

“Wow, ha mostrado su verdadera cara", dijo en ese entonces Marie Chantal.

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018

Desde ese entonces, la pequeña rencilla había continuado pues en eventos donde coincidían, tanto Letizia como Marie Chantal no demostraban afecto ni acercamiento.

Incluso, durante el funeral de la reina Isabel II, ocurrido en Londres en septiembre de 2022, ambas acudieron pero no se sentaron juntas ni fueron captadas intercambiando palabras.

Los lazos familiares entre la realeza griega y española

La reina emérita Sofía, madre del rey de España, Felipe VI, es hermana del rey Constantino de Grecia, quien fue considerado como el último rey de ese país.

Pablo de Grecia, uno de los hijos del fallecido Rey, se casó con Marie Chantal Miller, quien se convirtió en la sobrina política de la reina emérita Sofía.









