Ana Guadalupe Hank y Álvaro Zambrano unen sus vidas ante el altar

En medio de una emotiva ceremonia en la capilla ubicada en la residencia de la familia Hank, en Tijuana Baja California, Ana Guadalupe Hank Amaya y Álvaro Zambrano Rivero, contrajeron matrimonio ante familiares y amigos, después de más de un año de noviazgo.

Decorado con nardos, flor preferida de María Elvia Amaya de Hank, madre de la novia, el altar esperaba a Ana Guadalupe quien portó un elegante vestido de Vera Wang y un ramo de gardenias, su flor favorita. Finalmente, del brazo de su padre, Jorge Hank Rhon, Ana fue entregaría al empresario Álvaro Zambrano, mientras un coro de músicos acompañaba el gran momento.

La ceremonia religiosa fue en la capilla de la familia Hank / Cortesía IQPR

Los felices novios se conocieron en el bautizo de la hija de Emilio, hermano de Ana Guadalupe, ya que él y Álvaro son buenos amigos. A los ocho meses de ser novios, Álvaro, acompañado de sus hijos, le pidió matrimonio el 19 de octubre del 2022 en la playa de Cancún, mientras que un mariachi entonaba los sones más románticos para la ocasión.

El espectacular atardecer sirvió de marco para la ceremonia religiosa celebrada por el Sacerdote Legionario de Cristo, José María Rubín, quien compartió algunos pasajes bíblicos que reafirmaron la importancia del amor en la pareja. La ceremonia continuó, para posteriormente sellar su compromiso con un tierno y tradicional beso.

El empresario Jorge Hank Rhon acompañó a su hija al altar / Cortesía IQPR

Al finalizar el encuentro nupcial, los abrazos, cariños y los buenos deseos no se hicieron esperar por parte de la familia iniciando por los padres de los novios, Jorge Hank Rhon padre de la novia, Gonzalo Zambrano Páez y Bertha Rivero de Zambrano, padre y madre del novio. Entre los familiares que los acompañaron estuvieron Alejandro Hank y su esposa Bárbara Coppel, los hermanos del novio y de los 22 hermanos de Ana Guadalupe asistieron 18, además de Luca, Theo y Álvaro hijos del novio, quienes se mostraron entusiastas ante el enlace.

Gonzalo Zambrano y Bertha Rivero de Zambrano, padres del novio / Cortesía IQPR

Lo más esperado de la noche inició cuando la pareja se apoderó del centro de la pista para compartir “White de Tim Halperin”, interpretada por Jesús Navarro, integrante del grupo Reik y amigo cercano de la novia, momento en el cual se inundó la pista de pétalos amarillos. Posteriormente Raquel Treviño Zambrano sobrina de Álvaro, entonó “Never Enough” de The greatest showman, tema especial que bailaron Álvaro y su mamá Bertha Rivero de Zambrano.

Posteriormente, Ana Guadalupe bailó con su hermano Carlos Andrés, el tema “Stand By Me”, de Florence + The Machine, así se dio paso al baile entre la novia y su padre con la icónica melodía del cantautor español José Luis Perales “¿Y cómo es él?”.

El vestido de la novia fue de la diseñadora Vera Wang / Cortesía IQPR

Emotivos momentos cerraron con la canción de la familia Zambrano Hank “Que bonito es querer” de Manuel Carrasco, donde Luca, Theo y Alvaro, hijos de Álvaro acompañaron a ambos en la pista, mientras el cielo de Tijuana se iluminaba con un show de fuegos pirotécnicos. Posteriormente el Dj Alonso Rivero y la Dj Your Boyfriend dieron por inaugurada la pista para bailar y disfrutar entre familiares y amigos.

Cada detalle fue supervisado por banquetes Vicky Cherem / Cortesía IQPR

Mientras la noche transcurría entre una original decoración romántica de bosque, candelabros y constelaciones, los asistentes pudieron degustar de una cena íntima vegana preparada por banquetes Vicky Cherem y amenizada por el pianista Raúl Maldonado y un conjunto de cuerdas, todo coordinado por House of Kirschner, quienes cuidaron hasta el más mínimo detalle para que esta celebración fuera inolvidable para los asistentes.

La luna de miel será en las Islas Fiji / Cortesía IQPR

La coach transformacional y el empresario siguieron con sorpresas, festejando su unión. En esta ocasión, ella con un vestido de girasoles de la diseñadora Nelly Guinand. En las primeras horas del sábado cerraron con broche de oro con una tornaboda al estilo mexicano con comida de la región de Baja California, la cual estuvo amenizada por la cantante vernácula juvenil Ángela Aguilar y un show de Maxa Art Car con música del DJ Alonso Rivero quienes desearon la mejor de las suertes a la feliz pareja en su camino para emprender su viaje a la tradicional luna de miel, cuyo destino elegido fueron las Islas Fiji.