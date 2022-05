Angie Taddei y Sergio O' Farril viven una experiencia de altura

Como parte de las experiencias gastronómicas que se están llevando a cabo en la Ciudad de México, un selecto grupo de invitados se dieron cita en el Campo Marte para dejarse llevar por su adrenalina y disfrutar de una cena a 45 metros de altura, liderada por el chef Roberto Castañeda del restaurante Gallo de Mar.

Aunque el clima amenazaba con lluvia, los invitados entre los que destacaron la presencia de Angie Taddei y Sergio O´Farril, pudieron subir a la plataforma que poco a poco se eleva, hasta alcanzar la altura deseada en la que se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

“A mi me parece una experiencia diferente y divertida, además siento que siendo en Campo Marte la vista de la ciudad será muy atractiva, a mi siempre me han gustado las alturas, entonces si me declaro fanático de experiencias”, nos contó Sergio.

Cope Amezcua y Ana Mesta. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

En cambio para su pareja Angie, esta experiencia fue nueva, pues ella le teme a las alturas y nunca se había animado a vivir esto, “estoy muy nerviosa, pero espero que mi esfuerzo valga la tema, además hay que vencer los miedos y aunque estoy dudando en subirme, si me da emoción disfrutar de esta cena, compartió la integrante de JNS.

Entre los demás asistentes también se encontraron Diego Winburn, Tess Richardson, Shanti y Andres del Olmo, entre otros.

Ya instalados en la plataforma y con un mezcal de mano, el chef comenzó a consentirlos con un menú que se preparó especialmente para la ocasión. El menú se conformó de tres tiempos.

El primero fue una ensalada de espárragos, con crema de betabel, pepinos frescos, tomates chirries y vinagre balsámico. El plato fuerte se conformó por un filete de salmón, con puré de papa, verduras baby y salsa de coco con mango.

Diego Winburn y Tess Richardson. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Para finalizar se ofreció un cheescake de mandarina con helado premium. Todos fueron maridados con dos de las etiquetas de mezcal Montelobos.

“La experiencia es muy atractiva, la idea es que se dejen llevar, creo que los comensales quieren vivir cosas diferentes y esta es una de ellas”, comentó el chef.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante la experiencia que duró aproximadamente una hora, los invitados compartieron en sus redes este especial momento y las selfies no faltaron y fueron enmarcadas por el Auditorio Nacional, por la imponente bandera mexicana que está instalada en medio del Campo Marte y por uno que otro edificio de nuestra ciudad.